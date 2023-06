Un programa evita que joves de contextos socioeconòmics complexos «s'autodescartin» per anar a la universitat

Compromís amb els altres Prometeus

Motivar els joves i empoderar-los

Laés una jove deque s'ha tornat a presentar a laper millorar nota, perquè el curs passat es va quedar a tres dècimes d'entrar al Grau en Estudis Anglesos. Sense el suport del, que l'ha ajudat a aconseguir una feina per sostenir-se aquest any i també a trobar una professora particular per preparar els exàmens, potser s'hauria quedat pel camí. Prometeus és una iniciativa nascuda al, i que aquest curs, s'ha estès a Manlleu per ajuda a joves deperquè vegin la universitat com a opció., responsable d'Educació de l'Ajuntament de Manlleu.Les dades mostren que l'accés a la universitat a la capital del Ter és una la mitjana catalana. Segons les xifres facilitades per l'Ajuntament, l'accés als estudis de batxillerat també se situa un. A Manlleu hi ha joves que potser voldrien continuar estudiant i accedir a estudis superiors, però que per diferents motius, sobretot derivats d'entorns socials i econòmics poc afavorits, decideixen no fer-ho.Per la responsable d'Educació del consistori manlleuenc, hi ha moltsque hi influeixen, com poden ser el baix nivell de formació dels pares o les feines precàries que tenen. En aquest context, un fill que pugui accedir a estudis superiors pot ser un "revulsiu" per a la família, defensa., explica."Ells mateixos ja no ho contemplen com una possibilitat", assenyala Font sobre el fet d'anar a la universitat. "I això és el primer que hem d'evitar", rebla la responsable. Per això s'organitzena primer i a segon de batxillerat, perquè tots aquests joves puguin tenir "al cap" que la universitat també pot ser per a ells. La idea és "trencar els esquemes" que molts cops els porten a acceptar les sortides professionals d'aquells que tenen més a prop condicionades per l'entorn on viuen.Els joves que es volen acollir al programa reben gairebé un vestit "a mida". L'ajuda que els proporcionen és molt individualitzada i s'estudia cada cas per oferir-los allò que millor els convingui. "Primer és la motivació, i després es van solucionant les dificultats van apareixent, ja sigui per tramitar una beca, donar-los suport emocional, trobar feina per ajudar la família, pagar el transport o trobar un professor particular que els ajudi amb els estudis", explica Font., afegeix."Tenim una noia a qui el mes d'octubre se li va espatllar l'ordinador que havia de fer servir durant tot el curs. En aquell moment ella no en podia comprar un i el vam aconseguir", exemplifica Núria Font. L'objectiu, afegeix, és donar una resposta per evitar que abandonin. També hi ha tècnics que els va fent el seguiment durant tot el procés.A Manlleu, ja hi haque aquest any han començat la universitat, dues noies a qui aquest curs s'ha fet acompanyament perquè es presentessin a la Selectivitat iper entrar de cara al curs que ve.Des de l', la coordinadora de batxillerat,, explica que el programa Prometeus precisament donaa la feina que es fa des del centre per ajudar i acompanyar els alumnes durant el seu procés d'aprenentatge. "Prometeus el que fa és tenir cura dels alumnes que potser es perdien quan acabaven l'institut. Ara es podrà continuar tenint cura i tutelant els exalumnes quan surtin", puntualitza.L'altra cara de la moneda del projecte és elque adquireixen els participants. No només amb ells mateixos per estudiar i aconseguir els seus objectius, sinó també amb la resta dels que s'anomenen Prometeus, per compartir experiències i donar-se suport mutu.és un jove de Manlleu que valora molt el suport que ha rebut del programa. Com la Josefine, era alumne de l'Institut Antoni Pous, però en el seu cas està a punt d'acabar el primer curs del Grau en Dret a la Universitat de Barcelona. "Molts cops, per una cosa que no saps, per un error, no pots demanar aquella beca que necessites per finançar-te, i tot plegat resulta molt més difícil. A mi em va passar i al final des de Prometeus em van ajudar a solucionar-ho molt ràpid", explica sobre el seu procés.Tant la Josefine com en Marc valoren molt l'ajuda que els han proporcionat per seguir amb els seus. Els dos animen altres joves que puguin estar en situacions complexes a nivell social o econòmic que no dubtin a demanar ajuda per aconseguir el futur que desitgen.destaca Marc Cilleros."Hi ha molts casos en què els joves tenen dubtes sobre la carrera, n'hi ha molts que s'ho plantegen, i que tenen por o no estan del tot segurs, però precisament les xerrades motivacionals que ens fan tenen el seu efecte i els joves s'acaben decidint", explica Cilleros.és un dels tècnics del projecte Prometeus al Raval-Poble sec i un dels impulsors del primer programa que va néixer el curs 2016-2017. Destaca que la motivació per continuar estudiant és un dels aspectes clau de l'èxit del Prometeus, que des que va començar ja compta amb l'acompanyament de gairebé, quatre dels quals de Manlleu. Més enllà de suports econòmics puntuals, sobretot allò que aporta és molt deals joves un cop entren a la universitat. De fet, el programa ha teixit complicitats amb totes les universitats públiques, per fer un seguiment de com els va i poder intervenir quan els sorgeixen problemes.Alegría explica que el programa, en una primera fase, se centra sobretot a evidenciar que anar a la universitat "és possible" per aquests joves.. I transmetre també que no els deixaran sols, sinó que estaran acompanyats. "No volem fer una arenga d'un dia per parlar-los de l'ascensor social que pot representar. Nosaltres ens comprometem amb ells a fer-los un seguiment i estar en contacte per a quan sorgeixin problemes, que assumirem com a nostres per intentar resoldre'ls", assenyala.Alegría està acostumat a treballar en barris on els percentatges de població immigrant se situen al voltant del 50%, que traduït als instituts pot arribar a ser del 90%. Aquestes famílies han arribat "amb moltes necessitats i moltes urgències" i potser la seva prioritat no és estudiar. "El fet que ho puguin fer al final s'acaba estenent com una taca d'oli", diu. I en molts casos s'acaben convertint en els primers de la seva família o de la seva comunitat que van a la universitat i això "obre camí".