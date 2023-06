Revetlla de Sant Joan 2023 a Osona i el Lluçanès: fogueres i activitats

Alpens

Imatge d'arxiu d'una foguera de Sant Joan a Manlleu. Foto: Carme Molist

Imatge d'arxiu de la Flama del Canigó a Coll d'Ares. Foto: Josep M. Montaner

Imatge d'arxiu de l'arribada de la Flama del Canigó a Coll d'Ares. Foto: Adrià Costa

Lase celebra la nit, el que coneixem com la. Es tracta d'unahistòrica per festejar el, una celebració plena de màgia, simbolisme i cultura popular. Durant aquesta festa, que enguany s'escau en divendres, municipis d'arreu d'i els'il·luminen amb, el cor de la celebració, que apleguen al seu voltant veïns i veïnes per cantar, ballar i gaudir de l'esperit festiu que impregna l'ambient.També és tradició l'arribada de la-muntanya icònica del Pirineu català- a on la matinada del 22 al 23 de juny el foc es renova al seu cim i centenars de voluntaris el distribueixen arreu dels Països Catalans per encendre les fogueres, un acte de germanor entre els diferents territoris de parla catalana. A continuació,ha fet unque tindran lloc a Osona i el Lluçanès el divendres 23 de juny amb motiu de la revetlla de Sant Joan i l'arribada de la Flama.En aquest municipi del Lluçanès, per la revetlla de Sant Joan tindrà lloc un sopar popular al Casino. Al mateix lloc, a partir de les 22:30 hores de la nit, arribarà la Flama del Canigó per encendre la foguera i la lectura del manifest.Aquest municipi osonenc celebrarà la revetlla de Sant Joan amb l'arribada de la Flama del Canigó. La cita tindrà lloc el divendres 23 de juny al pàrquing de l'antic Karibú, a on a partir de les 10 de la nit hi haurà ambient festiu amb música i l'encesa de la foguera de Sant Joan.L'arribada de la Flama del Canigó també marcarà la revetlla del 23 de juny a Calldetenes . La tradicional cerimònia iniciarà a les 10 hores de la nit a la plaça Onze de Setembre: rebuda de la Flama, lectura del manifest, encesa de la foguera, i per tancar la festivitat, ballada de sardanes amb mitjans mecànics.A partir de les 18.30 hores del divendres 23 de juny, Centelles rebrà la Flama del Canigó acompanyada d'una audició de sardanes amb la Colba Lluïsos i un recital de poemes per commemorar la festivitat.La Pollancreda, darrere la zona esportiva de l' Esquirol , serà l'escenari de la revetlla de Sant Joan al municipi, una celebració que arrencarà a les 17 hores de la tarda i que s'allargarà fins a les 6 hores del matí següent. Entre les activitats programades hi tindrà cabuda l'arribada de la Flama del Canigó, la lectura del manifest i l'encesa del fogueró. Seguidament, s'oferirà sopar a càrrec del Xiringuito, i arribarà el torn de la música amb el concert de rock del grup Blue Lemon, l'actuació del grup de versions reggae Rising Roots, Dj Piupau i Dj Groovegangsters.A partir de les 7 de la tarda a la plaça U d'Octubre de Gurb s'esperarà l'arribada de la Flama del Canigó. Concretament, en seran dues: una ho farà amb cotxe en mans de l'Ajuntament del municipi i de l'ANC, i l'altra, arribarà en bicicleta amb el Club Ciclista Gurb. D'altra banda, a partir de les 18.30 hores, s'ha convocat una trobada a l'Skatepark per unir-se al grup de ciclistes i acompanyar el seguici.El restaurant Cal Trumfo de la Torre d’Oristà serà l’emplaçament on tindrà lloc el sopar de la revetlla de Sant Joan al municipi. Manlleu , la celebració de Sant Joan tindrà lloc a la plaça Fra Bernadí. A partir de les 18 hores s'oferirà una actuació d'animació a càrrec de l'actor Abel Cobos, i a les 19:30 hores està prevista la rebuda de la Flama del Canigó. Una cita popular i tradicional que anirà acompanyada de la Colla Gegantera i Grallera del municipi, parlaments, la cantada de l'himne de Catalunya i l'encesa de la foguera. Montesquiu s'ha programat una revetlla de Sant Joan repleta d'activitats. La rebuda de la Flama del Canigó està prevista a les 18 hores de la tarda. Serà a la Font dels Tells, a on l'esperarà un seguici d'infants, joves i els gegants del municipi per acompanyar-la fins a la plaça de la República. En aquest emplaçament hi tindran lloc els parlaments i una actuació musical amb les Vives veus de Montesquiu. Mentrestant, també es desenvoluparan tallers infantils. A les 20 hores del vespre començarà el sopar popular, i a partir de les 21:30 hores arribarà el torn de la música i el ball amb el grup de versions Cantamanyanes. Olost , la celebració de la Nit de Sant Joan comptarà amb un sopar popular, l’encesa de la foguera i un castell de focs. Prèviament, a les 16:30 hores de la tarda, arribarà a la plaça Major la Flama del Canigó i es llegirà el manifest.La rebuda de la Flama del Canigó serà l'acte central de la revetlla de Sant Joan a Orís . El seu pas pel municipi osonenc es preveu a les 20:30 hores del vespre, la plaça 1 d'Octubre. En aquell mateix moment es procedirà a la lectura del manifest, l'encesa del peveter i de la tradicional foguera. Clourà la cerimònia l'himne nacional de Catalunya. Perafita , rebran la Flama del Canigó a les 16 hores a la plaça de Sant Antoni, i a partir de les 20 hores, tindrà lloc el sopar de carmanyola i l'encesa de la foguera, tot plegat amenitzat amb música.Les Festes de Sant Joan i els Elois marquen el ritme de la festivitat a la flamant capital de la comarca del Lluçanès. Pel divendres 23 de juny, la Nit de Sant Joan, hi ha programada una agenda d’actes i activitats completa pensada per a tots els públics amb l’objectiu de celebrar la festivitat. A les 6:30 hores del matí, sortirà una comitiva direcció al Coll d’Ares per recollir la Flama del Canigó, una ruta amb bici que absorbirà bona part del dia i que tornarà al lluçanès pels volts de les 15:30 hores. Un cop davant de l’Hostal del Vilar es repartirà el foc de la Flama perquè sigui portat al diferents municipis de la comarca. A partir de les 19:30 hores està previst que aquesta arribi a la plaça Nova de Prats, a on es procedirà a la lectura del manifest de la Diada Nacional dels Països Catalans i a l’encesa del peveter. A continuació, des del balcó de l’Ajuntament, tindrà lloc l’encesa del Petardàs Infantil, i seguidament, cercavila amenitzada per la Txaranga Tximiletak. A partir de les 23 hores de la nit, als Jardins de la Farmàcia Vella, ball de revetlla amb l’Orquestra Dolce Vita i concert de versions amb La Banda del Coche Rojo. Finalment, per tacanar la nit, la Sala Polivalent es convertirà en pista de ball.El municipi donarà el tret de sortida a la festivitat amb l'arribada de la Flama del Canigó, aquest divendres 23 de juny a les 21:15 hores, al monument de mossèn Cinto Verdaguer.Com és tradició, Sant Julià de Vilatorta també celebrarà la diada dels Països Catalans i la revetlla de Sant Joan amb l'arribada de la Flama del Canigó. Primer passarà per Vilalleons, a les 20:15 hores del vespre, per encendre la foguera ubicada al costat de l'estació meteorològica. Seguidament, la comitiva avançarà cap a Sant Julià, a on està previst que a les 20:45 s'encengui la foguera del municipi, situada darrere del pavelló.Els diferents nuclis urbans del municipi de Sant Vicenç de Torelló també rebran la Flama del Canigó, així com l'encesa dels diferents peveters i els parlaments. Borgonyà en serà el primer escenari d'aquest acte tradicional, a partir de les 19 hores al Teatre. Vila-Seca agafarà el relleu, a les 19:30 hores, a la Torre de les Monges. I a Sant Vicenç, hi arribarà a les 20 hores del vespre a la plaça 11 de Setembre.Aquest divendres 23 de juny, Seva celebrarà l'entrada al període estival, una festivitat marcada per la revetlla de Sant Joan i l'arribada de la Flama del Canigó. El ritual popular avançarà pels carrers de la vila, i a les 20:15 hores, es plantarà al carrer Call d'en Camps amb l'Avinguda Rafel Casanovas per encendre la foguera. Tot seguit es procedirà a llegir el manifest. Taradell dona el tret de sortida a Sant Joan el dijous 22 de juny amb la PreRevetlla i l'encesa de llums i un concert de versions a Can Costa. El dia de la revetlla, el divendres 23 de juny, també és la Festa Major de la Roca, i des de l'Associació de Veïns i Veïnes han organitzat diversos actes per commemorar la data. A les 16:30 hores, a l'Alzina de la Roca, s'oferirà l'espectacle Màgia i globusflèxia. Seguidament, a les 18:30 hores, iniciarà la caminada popular per rebre la Flama del Canigó, des de l'Alzina de la Roca fins als jardins de Can Costa, a on es procedirà a encendre la foguera de Sant Joan, l'acte central de la festivitat. A partir de les 21 hores tindrà lloc la botifarrada popular, i a continuació i per tancar la nit, el concert de versions amb Due Music i una sessió de Dj. Tavèrnoles celebraran el solstici d'estiu i la revetlla de Sant Joan, per segon any consecutiu, amb l'arribada de la Flama del Canigó. A les 19:30 hores està convocada una trobada a la plaça de l'Església per encarar el recorregut fins a la Font del Foquers, una passejada amenitzada amb les explicacions de Jordi Colom sobre éssers mitològics dels països catalans. A les 20:30 hores està prevista l'arribada a la plaça de l'Església, emplaçament en el qual s'encendrà la foguera de Sant Joan. Tot seguit, sopar popular.En aquest petit municipi osonenc, la revetlla de Sant Joan se celebra amb la rebuda de la Flama del Canigó, un acte tradicional i popular que tindrà lloc a les 20:30 hores del vespre a la plaça Major. Tona , s'han programat diferents actes, activitats i espais per celebrar l'arribada de l'estiu i la revetlla. La plaça del monument a la Sardana serà el primer emplaçament de la festivitat, a on a partir de les 20:15 hores tindrà lloc l'actuació musical de Quim Abramo i Franco Molinari. Tot seguit, a les 21 hores, està prevista l'arribada de la Flama del Canigó que, un cop a lloc, serà portada per la roseraire i el traginer majors i els grallers de Tona fins a La Canal, a on s'encendra la foguera de Sant Joan. A partir de les 22 hores, començarà el sopar popular, i tot seguit, la fi de festa amb el concert de Feel Ferro i PD's. Torelló , s'han programat activitats per a tots els públics per a la revetlla de Sant Joan. D'entrada, a les 19 hores arribarà la Flama del Canigó, a la placeta d'en Pujol que, acompanyada per una cercavila amb els Gegants, es dirigirà a la plaça Vella, a on els Diables del Ges encendran la foguera. A partir de les 20:30 hores començarà el sopar popular, i tot seguit, els concerts a càrrec de Sybarites i Paracaigudistes Acústics. Una celebració que s'allargarà fins ben entrada la matinada, ja que a partir de les 2:30 hores està prevista l'actuació de PD Taula de plàstic.A Vic, la revetlla de Sant Joan ve marcada, com a la majoria dels municipis de la comarca, per l'arribada de la Flama del Canigó. Tindrà lloc a partir de les 21 hores davant de l'estació de tren de la ciutat. A continuació, la comitiva iniciarà una marxa de torxes fins a la plaça Major, amb l'acompanyament musical de Ramon Redorta. A l'emblemàtic emplaçament de la capital d'Osona tindran llocs els parlaments i l'encesa de la foguera de Sant Joan.A aquest petit municipi osonenc, la tradicional revetlla de Sant Joan també està marcada per l'arribada de la Flama del Canigó, que es trasllada des del campanar de Sau fins al nucli urbà.