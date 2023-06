Marc Lloret i Oriol Roca, director i assessor artístic del MMVV. Foto: Xavi Caparros / MMVV

Diversitat d'artistes, estils i propostes

Les produccions i coproduccions del MMVV

Concerts per a tothom

Compromís almb la sostenibilitat

Del 13 al 16 de setembre, torna el, un festival ple dediverses i singulars que enguany arriba a unacarregada d', amb la programació dede-46 dels quals dins de la programació professional- i amb la perspectiva d'atraure més dede la indústria musical. D'aquesta manera, es continua apostant per, la professional i l'oferta pel gran públic, situant l'esdeveniment com a un delsestratègics del país.L'edició del 2022 va portar a la ciutat uns 120.000 visitants i es va desenvolupar amb unde 708.000 euros. Per aquest 2023, la xifra s'incrementa -a causa de la pujada generalitzada dels preus- i se situa al voltant delsLa presentació ha tingut lloc aquest dimarts a la Biblioteca Pilarin Bayés de Vic i ha comptat amb l'estrena d' Albert Castells com a nou alcalde de Vic , qui ha fet un repàs per la història del festival així com del context en el qual va néixer l'esdeveniment "per posar-ne en valor tota la trajectòria i tot el que ha suposat per a la ciutat, més enllà de la riquesa cultural, com a".Tampoc hi ha faltat-regidora de Cultura i vicepresidenta de l'OFIM durant el passat mandat-, que ha desgranatde l'esdeveniment, com promoure la, amb noves propostes i fomentant la creació; ser un-el 2022, van acreditar-se més de 1.300 persones del sector-; difusió de lai d'artistes locals emergents; i una "gran oportunitat" perentre els visitants que venen a Vic en motiu del MMVV.Per la seva banda,, director de l 'Institut Català de les Empreses Culturals , ha posat en relleu el valor d'arribar a la 35a edició subratllant-ne "el compromís de la ciutat, la capacitat d'adaptació de l'equip gestor, la constant capacitat de diàleg amb el sector per buscar els millors formats i les millors maneres de fer arribar les novetats musicals de l'escena catalana i internacional".La programació d'enguany, que posa de manifest la tendència per part dels músics, sobretot els més joves, a prescindir d'per difuminar les fronteres entre gèneres, portarà al MMVV, tal com ha explicat el director artístic,, entre les quals destaquen les propostes de Marco Mezquida, Clara Peya, Xarim Aresté, Carles Cases Strings Band, el projecte de la cantautora Alba Carmona, la preestrena del nou treball de La Ludwing Band o la proposta d'Eva Fernández.Entre lesde disc o d'espectacles en directe que oferirà l'edició d'enguany, sis són coproduccions del mateix MMVV amb diversitat de gèneres, de trajectòries i nacionalitats: Marc Parrot presentarà Turisme per la memòria, Xavi Lloses Estornells sonors, Paula Valls portarà a Vic el seu tercer projecte discogràfic Començar de nou, la companyia LaboratoriA presentarà Qué quiere la nina, Blood Quartet & Dongyans Gozupa s'uneixen per crear Terra Ignot, i Alessio Arena i Suonno D'Ajere posaran música als sonets de Garcilaso de la Vega amb Lasso.A banda del vessant professional, el MMVV continuarà la programació dirigida al. Enguany passaran per Vic artistes comD'altra banda, l'Atlàntida acollirà l'estrena del darrer disc de, una actuació gratuïta dirigida al públic en general. Pel que fa als més menuts, podran gaudir d'un dels grups familiars del moment:presentarà el nou disc Babynova.Des de fa temps, el Mercat de Música Viva de Vic aposta per mesures que fomentin la. En aquest sentit, des de l'organització expliquen que enguany, se suprimeix el paper i les polseres, s'eliminarà el plàstic dels rètols dels escenaris, fomentar que els visitants recorrin els diferents espais "a peu" i s'aposta per gots de fibra d'arròs reciclables i reutilitzables. També apunten que estan treballant per "utilitzar energia verda" la pròxima edició.