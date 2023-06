​Lluc Crusellas exposa l'elefant del World Chocolate Master al Museu de la Xocolata

El pastisser osonenc guanyador del World Chocolate Master ha instal·lat aquest dilluns und'1,5 metres d'alçada i més de 100 quilos al. La figura, amb la qual el pastisser es va convertir en el guanyador més jove de la història del certamen, s'incorporarà a lade l'equipament. S'ha instal·lat durant més de tres hores i s'exposarà dins d'una vitrina per mantenir les condicions de temperatura i humitat. L'elaboració del gran elefant ha patit unaquan, un cop s'havia completat la instal·lació, s'ha esquerdat una de les orelles. El pastisser resoldrà el contratemps, "habitual" per la complexitat de la manipulació de la xocolata.L'elefant de xocolata té unes mides d'i més dei després del seu triomf a París ha estat present a espais tan internacionalment populars com els mítics magatzems Harrods a Londres En declaracions als mitjans, Crusellas ha dit que és un "orgull" que la peça arribi al museu després del que ha significat per a ell i per la. El pastisser ha explicat que l'escultura va ser una de les que va anar al concurs a París com a reserva i que ha estat un "repte" transportar-la tants cops.L'equip del pastisser han hagut de vetllar per laperquè la peça aguantés bé el pes. La figura, feta de xocolata, amb subjeccions i molt detall, s'haurà de conservar en una temperatura d'entre, de forma estable i amb una humitat controlada.Sobre per quin motiu va decidir fer un elefant, Crusellas ha explicat que a la final a París volia seguir el lema de la"L'animal més simple i gran que conec és l'elefant", ha concretat.La nova figura s'afegeix a la col·lecció al costat de dolces obres d'altres mestres xocolaters referents com, de qui es guarda la figura més antiga des del 1978. Junt amb figures tan mítiques com eli d'altres amb vora 40 anys d'història, el museu ofereix propostes guanyadores de concursos interns i d'altres xocolaters contemporanis com