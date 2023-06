​Neix Translog Osona, l'associació d'empreses de transport i logística de la comarca

El tercer cinturó

Un centenar de persones van assistir, el passat 14 de juny, a la sala Sert de l'edifici del Sucre de Vic en el marc de la presentació de, la nova associació formada per- Nordlogway, Fredist, Grup Molist, Transports Codina, NTL Trans i Transports Frigorífics Esteve- amb l'objectiu d'aglutinar les. També en formen part l', que imparteix un grau mitjà de conducció de vehicles de transport i un grau superior de transport i logística, representants dei la, i compta amb el suport del(CEDO) i laTranslog Osona neix amb la intenció de millorar lai lade les empreses del sector, potenciar la comarca com a, treballar com a, captar i reteniri compartir casos d'èxit inspiradors. El president de l'associació,, creu que era necessari "fer una reflexió" en el sector i considera que la comarca pot esdevenir un, ben connectat amb Europa i la resta de l'Estat, a més de l'àrea metropolitana a través de la C-17, la C-25 i la C-32.Un dels principals objectius de la nova associació és visibilitzar la comarca com a territori per incorporar-se al tercer cinturó logístic de Barcelona, una petició que ve de lluny encara que mai s'ha acabat de materialitzar i que inclou les autoritzacions per instal·lara Osona.Durant la presentació, el representant de l'empresa, apuntava que "volem ser un vehicle tractor per generar riquesa". Per la seva banda,, insistia en la necessitat d'instal·lar dipòsits francs més enllà de l'àrea metropolitana apostant pel territori., explicava que una de les grans preocupacions del sector és la manca de xofers:. En aquesta línia, l'associació treballarà activament amb l'Institut de Vic, per tal de generar talent i incorporar joves al sector., responsable dels dos graus de transport i logística que es fan en aquest centre, es lamenta que "costa molt que els nois i les noies es matriculin a cursos". La raó, diu, "una imatge negativa del sector i del transportista" que caldria revertir. Coll també explicava que ben aviat la Generalitat dotarà el centre amb un simulador de conducció de camió -només n'hi haurà cinc a tot Catalunya-., presentava el web de l'associació i desgranava el calendari de les activitats que s'oferiran als associats durant aquest any, com una visita a-empresa referent del sector- o un monogràfic amb experts sobre els carburants del futur. En aquest sentit,, avançava que aviat, a Osona, s'obrirà un servei de gas natural per a camions.El punt final a la presentació el posava, president de PIMEC Logística i del Clúster Logístic de Catalunya i CEO d'Inprous, amb una conferència que portava per títol La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0.