​Punt final a la programació especial del 175è aniversari del Casino de Vic

Una peça musical única per a l'ocasió

El retorn exclusiu de La iaia

En poc més de dos mesos, el Casino de Vic ha programat una vintena d'activitats culturals i artístiques per celebrar els 175 anys d'història de l'entitat , entre les quals s'hi han involucratde la comarca d'Osona i d'arreu del país destacant-ne la participació de Pilarin Bayés, Rosa Capdevila, Biel Mesquida, Renaldo & Clara, Isona Passola, Ferran Garcia o Les golfes.Des de l'entitat calculen que uneshan format part dels actes de commemoració amb una. "La intensa activitat d'aquests dos mesos i mig ha estat un èxit en tots sentits", declara, presidenta de l'entitat, qui afegeix queEl punt final a la celebració de l'efemèride ha tingut lloc aquest dissabte 17 de juny amb Vitrum Tinctum. Suite Nocturna per a la ciutat de Vic, una peça musical creada especialment per a l'ocasió i firmada pel músic i compositor osonencInterpretada per, l'obra es va desplegar a través d'una ruta per aamb la singularitat que, detalla Tordera.Durant unahora i mitja, elsvan estar embolcallats per música ininterrompudament: a més de lesen els espais seleccionats, al llarg del recorregut els espectadors van estar acompanyats per músics que els guiaven pels carrers delde Vic. L'acte es va iniciar davant del Casino i va incloure els edificis de l'Ajuntament de Vic, la cripta de la Catedral de Sant Pere, l'Albergueria, l'Església de la Pietat, l'Església dels Dolors i el Paranimf de la UVic-UCC. Vitrum Tinctum es va concebre com a homenatge al Nocturn de Campanes del 150è aniversari del Casino de Vic, en el qual els campanars de disset esglésies de la ciutat varen repicar melodies durant una nit d'estiu de 1998.Una de les activitats més destacades i amb més èxit d'assistència ha estat el concert Osona: boira i música del passat 14 d'abril a l'Atlàntida . Una actuació que va significar el retorn, per un dia, del grup La Iaia , els quals van compatir escenari amb Quimi Portet, Duble Buble, Joana Serrat i Power Burkas.Una nit màgica i nostàlgica, amb entrades exhaurides, per reivindicar laque també va comptar amb la col·laboració d'artistes com Jordi Gas, Carla Serrat, Ricard Puigdomènech i Pep Poblet, i la projecció d'imatges i entrevistes amb intervencions de Dani Rifà, Els Catarres, Edna Sey, Laura Cruells o Guillem Ramisa, entre altres.