​Tomaqueres i heures ajudaran a mesurar la qualitat de l'aire a Vic i Barcelona

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) instal·laràque mesuraran laa l'Eixample i el Palau Reial dei a l'Estadi de. El departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha cedit els punts de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), des d'on es transmetran lesper integrar-les conjuntament amb les obtingudes a les estacions. L'experiment forma part del projecte europeu WatchPlant , que busca crearque detectin condicions ambientals adverses a partir de les ràpides respostes de lesEl projecte pretén desenvolupar i fer la validació experimental d'una nova tecnologia consistent en un sistema on s'integren plantes vives amb diferents components tecnològics i la. D'aquesta manera, es vol abordar el, centrant-se principalment en la contaminació d'àrees urbanes per establir una relació amb lahumana.Per aquest motiu s'han escollitper conèixer la resposta sensorial de les plantes a les diferents concentracions dels contaminants atmosfèrics. Es comparen la resposta de plantes monitorades amb sensors, ubicades en diferents, per utilitzar les plantes com a biosensors de l'ambient en què es troben, capaces de predir i informar de la contaminació atmosfèrica de forma complementària a les xarxes de control.El projecte WatchPlant rep finançament del programa d'investigació i innovació. El CSIC hi participa a través de l' Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) i l'Institut de Recursos Naturals i Agrobiologia (IRNAS). La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic hi col·labora cedint espai a les estacions per instal·lar-hi els sensors.