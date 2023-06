​ERC Vic no formarà govern amb Junts: «Liderarem l'oposició»

El paper "poc responsable" de Junts

"Assumim el nostre paper de liderar l'oposició en els pròxims quatre anys, de forma responsable, constructiva i propositiva, perquè la ciutat i el país es mereixen el millor. Ens conjurem a treballar incansablement per fer-ho possible". Aquestes són les últimes línies delque ha emès aquesta tarda de dimecres, un text clar i concís que explica elspels quals els republicans han decidit no formar part de cap pacte del govern icom a segona força més votada i amb els tres regidors aconseguits el–Maria Balasch, Josep Lluís Garcia i Viqui Terricabras-.Els resultats de la nit electoral a la capital d'Osona deixen unambamb projectes sovint oposats i sense una majoria sòlida per governar amb prosperitat al llarg del mandat. Fruit d'aquest escenari, els republicans apunten que. En aquest sentit, expliquen que aquestes últimes setmanes s'han reunit amb "totes les forces democràtiques" –Junts, CUP, Ara Vic, PSC i Comuns- amb l'objectiu de compartir "punts de vista" i intentar teixir un acord "en pro de la ciutat".Amb tot, destaquen que després dels contactes "exploratoris" no n'ha sortit. La possibilitat de trobar punts d'entesa entre les diferents formacions i motivar així un canvi de color polític a Vic era una labor difícil, i així ho constaten els republicans: "Posar d'acord a cinc forces polítiques amb programes molt diferents, i a vegades antagònics, fa que aquesta opció hagi esdevingut molt complexa i sense possibilitat de continuïtat".En el comunicat, els republicans. Durant la trobada que van mantenir els dos partits a principis d'aquesta setmana, en el qual tal com ha pogut saberla formació liderada per Albert Castells no va ferals republicans, "no hi van assistir ni l'alcaldable ni cap regidor electe", un fet que per ERC Vic "destaca la poca seriositat i la nul·la voluntat d'acord".