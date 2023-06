​Tot el que has de saber del ple d'investidura a l'Ajuntament de Vic

La mesa d'edat

Els regidors juren o prometen el càrrec

L'elecció de l'alcalde o alcaldessa

L'àliga de Vic

Aquesttindrà lloc a l'Ajuntament de Vic la sessió plenària constitutiva de la nova corporació municipal. Vint dies després de les eleccions del 28 de maig, i del període estipulat per establir possibles–a la capital d'Osona no ha transcendit cap acord entre partits i tot apunta que l'anunci tindrà lloc durant les pròximes hores-, arriba el moment de lai de laEl ple es desenvoluparà a la, un espai reduït amb aforament limitat. Per aquest motiu, s'habilitarà unaal vestíbul de l'Ajuntament per seguir l'esdeveniment, que també es podrà veureL's'inicia amb la constitució de la, que la formen el–en el cas de Vic serà la cupaire- i el de–el regidor de SOMI-, a més del. El paper dels integrants de la mesa és estrictament burocràtic: són els encarregats de comprovar i verificar les credencials dels càrrecs electes i declarar constituït el nou ple.L'Ajuntament de Vic està format per. Fruit dels, al consistori vigatà s'hi incorporenentre els i les representants municipals. Si no hi ha sorpreses d'última hora, elestarà format pels–Albert Castells, Bet Piella, Elisabet Franquesa, Eduard Comerma, Núria Homs, Ester Coma, Anna Alemany i Guillem Membrives-, els–Maria Balasch, Josep Lluís Garcia i Victoria Terricabras-, els–Carla Dinarès, Sussanna Vives i Quim Soler-, els–Xavier Farrés i Elisenda Carrera-, els el cap de llista, Miquel Ylla, no prendrà possessió del càrrec i, tot i que no ha transcendit quins moviments farà el partit, tot apunta que seran Josep Pou i Debora Villena-, els–Josep Anglada i Marta Riera- i–Arnau Martí-.Tots seran cridats pel secretari de la mesa d'edat per. El president de la mesa distingirà als regidors i regidores com a membres de l'Ajuntament.El moment de la veritat arribarà amb l'de la ciutat. La, i com és tradició a Vic, es farà en una. Els càrrecs electes, un per un, dipositaran a l'interior del recipient el seu vot. Cal recordar que un candidat necessita la–situada als 11 regidors a Vic- per ser investit; en cas contrari, el nou batlle sortirà de lael 28-M.Un cop fet l'escrutini de les paperetes, s'anunciarà qui és el nou alcalde o alcaldessa de la capital d'Osona, un càrrec que haurà de jurar en el format explicat anteriorment, i seguidament, el president de la mesa d'edat li entregarà lai li lliurarà lade la ciutat. Finalment, aquesta/a tancarà la sessió amb un, i posteriorment sonarà l'A Vic, és tradició que el dia de la constitució del nou plenari, l'faci la tradicional dansa acompanyada del flabiol. Un acte lligat a lade la ciutat i que es desenvoluparà a laun cop acabada la celebració protocol·lària.