Quatre detinguts a Barcelona i Vic per robar 25 motocicletes i revendre‑les per peces o al mercat estranger

Resolem el robatori de 25 motocicletes a BCN. Dos homes s'encarregaven de robar-les i les duien fins a Vic, on altres dos homes les compraven per vendre-les a peces. Els detenim a tots quatre https://t.co/pFJ1H86GWJ pic.twitter.com/EoBAdoT2cv — Mossos (@mossos) June 14, 2023

Els Mossos d'Esquadra han detingutper robaren aparcaments públics o privats de la ciutat que posteriorment traslladaven a, a on els agents hi han detingut dos homes més. La investigació va començar al març, quan laa Barcelona va detectar diversos robatoris deen aquest districte de la ciutat.Segons explica la policia catalana, els autors feien servir unadelictiva en diverses: primerels vehicles aparcats al carrer, un cop trobaven la motocicleta que volien sostreure hi col·locaven unde localització per determinar a on l'estacionava habitualment el propietari. Un cop sabien on trobar el vehicle,d'un aparcament per manipular la motocicleta en el seu interior i passar així desapercebuts. Si el vehicle estava estacionat al carrer, forçaven l'entrada a un pàrquing privat proper al lloc i l'entraven a dins per manipular-la sense ser vistos. Modificaven la centraleta electrònica per engegar-la i així podien endur-se-la del llocUn cop fets aquests procediments, tornaven a estacionar-les a la via pública en llocs poc concorreguts o en aparcaments de motocicletes d'ús públics per comprovar que els propietaris no hi haguessin instal·lat un, amb l'objectiu d'evitar descobrir ela on les venien posteriorment.Finalment, les motos que no eren recuperades, a on les venien per uns 500 euros. Un cop al taller de la capital d'Osona, dues persones les desmantellaven perper separat, i en alguns casos, enviaven el vehicle sencer a algun país estranger.El resultat de la investigació deixa un balanç de, dues a Barcelona i dues a Vic, acusades d'un delicte de. A més, els agents va dur a terme, totes elles a Vic, on es van recuperar. Els quatre homes van passar a disposició judicial el dissabte i ja han quedat en