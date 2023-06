La borrasca Òscar inunda Osona

A Vic, al carrer Torelló, els cotxes han d'entrar a la benzinera per esquivar un tram ple d'aigua. La rotonda de l'escola Guillem de Montrodon i l'accés i la circulació per aquella zona, molt complicats @el9nou pic.twitter.com/piVlPOcdK6 — Joan (@sqdlla) June 13, 2023

Continuem amb les liades... desembussant embornals 😍

Carrer de serpent amb Carrer Vilamirosa a #Manlleu

Imatges rebudes de WhatsApp, anònim!@meteocat @MeteoBarrufet @tv3cat pic.twitter.com/kPfwauA4lt — Roger Collell de mont (@rushcb) June 13, 2023

Laes nega a marxar i ha decidit descarregar amb força aquesta tarda de dimarts arreu del territori català. Amb elactivat, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja havia emès unacompanyat d'un crit a ladavant la possibilitat d'episodis locals dede més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes fortes deLesdes d'Osona no han trigat a arribar. La intensitat dels aiguats han provocat inundacions a alguns municipis de la comarca, i les rieres han tornat a baixar amb força. A Vic s'han pogut veure imatges de carrers i places, com la de la catedral, completament inundades.Segons dades de Meteosona, aseria a on més ha plogut amb acumulacions que arriben als. Atambé hi ha descarregat fort, o a Roda de Ter, on s'han registrat 47,5 l/m2 en poca estona. Els Bombers indiquen que entre dos quarts de quatre i les cinc de la tarda han atèsa la regió d'emergències Centre, entre els quals 17 a Vic, 13 a Manlleu i 10 a Torelló.