Miquel Ylla, el cap de llista del PSC a Vic, no prendrà possessió del càrrec de regidor

Junts continua buscant soci de govern

, hauria pres la decisió deaquest dissabte, en eldel consistori. Tal com avançava El 9 Nou, la decisió s'hauria traslladat a la direcció del partit el dilluns. Aquest dijous, els socialistes han convocat una roda de premsa per explicar-ne els, aclarir quins moviments farà la formació i qui seran els regidors que prendran possessió del càrrec. Amb Ylla al capdavant, els socialistes de la capital d'Osona aconseguien, la nit del 28-M, millorar els resultats dels comicis del 2019 : en aquella ocasió obtenien(6,07%) que es traduïen en un representant al consistori. A les eleccions d'aquest 2023, rebienEls últims dies havia transcendit que, la formació liderada peri guanyadora de les eleccions a la capital d'Osona -tot i perdre la majoria absoluta-, havia establert contactes amb elper temptejar punts d'entesa i una possible aliança. Ara, aquesta opció quedaria en suspens.Segons ha pogut saber, aquest dilluns al vespreon la formació de Castells traslladava als republicans una proposta de governabilitat. Al llarg d'aquest dimarts, els republicans tenenper debatre la proposició.Mentre las'autodescartaven de les negociacions poques hores després de conèixer els resultats electorals, qui sí que obria la porta al diàleg amb la formació guanyadora era, el candidat d', lamés votada a la ciutat amb 1.502 vots i dos regidors.per treure l'entrellat de quins partits teixiran aliances per articular una governança sòlida, o bé si Junts –amb vuit regidors- decidirà desplegar un govern en solitari pels pròxims quatre anys, encara que aquesta opció era descartada per Castells la mateixa nit electoral: