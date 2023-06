El mercat de reutilització social de Vic, el Ressò, torna amb una edició d'estiu

El claustre de l'antic convent del Carme, al, acollirà l'edició d'estiu de. Impulsat per cinc entitats socials d'Osona –la Fundació Areté , l' Associació Ashes , l' Associació Tapís , la cooperativa La Fera Ferotge i la Fundació Trueta - tindrà lloc deli s'hi podran trobarcom mobles, roba i calçat, decoració i parament de la llar, llibres i discos o joguines, així com articles elaborats amb materials reciclats.La singularitat del projecte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Vic, la Mancomunitat la Plana i Creacció, és que incorporaoferint-los oportunitats d'. La iniciativa també promou l'i elamb una clara aposta per la cura del medi ambient donant una segona vida als objectes i promovent la prevenció de residus.En aquesta ocasió, igual que en la primera edició del Ressò celebrada durant l'últim Nadal a l'església de la Pietat , s'han programatal mercat com tallers de costura, de reparació de bicicletes i d'aprofitament de roba, un monogràfic d'introducció a la restauració tradicional o un cinefòrum amb la projecció del documental Une fois que tu sais, entre altres. Lade l'espai temporal serà elamb una desfilada de roba i complements i amb una subhasta dinamitzada pel monologuista Godai Garcia.