Lluïda 14a edició de la Fira de la ratafia de Centelles

La Fira de la ratafia de Centelles tanca amb èxit la 14a edició. Al llarg del cap de setmana han passejat pel municipi osonenc un gruix important de visitants per endinsar-se al món d'aquest. Aquest 2023 la mostra ha ofert tallers pràctics d'elaboració de ratafia o de remeis casolans, xerrades divulgatives amb Andreu Mas, Cisco Aspa, Olga Domingo i l'herbolari Santi Jàvega o el dinar popular amb més d'una vuitantena de persones, entre moltes altres activitats, així com la mostra de productes a l'espai firal.Un dels moments més esperats era elde ratafies, que enguany comptava amb un jurat de luxe format per Faustí Bosch, Gerard Masjoan, Cesc Molera, Dolors Morera, Ernest Morell i Conxita Valencià. El premi ase'n va anar a Aiguafreda amb l'elaboració de. En segona i tercera posició van quedar-hi els licors preparats perde Caldes de Malavella ide Sant Hilari Sacalm. D'altra banda, el guanyador de lafouEn total van participar-hide tot el país, inclosa una elaborada a la localitat francesa de Ceret. En una fase prèvia, unformat pels mateixos participants va escollir-ne deu, i d'aquestes, el veredicte professional va fer l'elecció esmentada tenint en comptenascut de les nous verdes i una varietat d'herbes, tot plegat macerat amb alcohol o aiguardent durant quaranta dies al sol i serena en un recipient de vidre amb tap de suro.