Uns 380 persones participen en el Congrés de l'Acció Social-Inclusió.cat a Vic

"Un espai de reflexió, de coneixement i de ciència"

Programació paral·lela

Primers Premis de Recerca en Serveis Socials

Visita als serveis territorials de la Catalunya Central

L'acull fins aquest divendres la quarta edició del Congrés de l'Acció Social-Inclusió.cat , un punt de trobada per professionals del sector organitzat conjuntament entre eli la. La inauguració de la trobada ha anat a càrrec del conselleracompanyat del rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunyai la regidora en funcions de l'Ajuntament de VicUnes, entre professionals, entitats, acadèmics, investigadors, responsables polítics i estudiants, participaran en el congrés celebrat a la capital d'Osona, una edició que porta per títol Serveis socials: transversalitat i inclusió social per abordar diferents àmbits d'actuació –laboral, residencial, social i educatiu-. La conferència inaugural ha anat a càrrec de la professora de filosofia i presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socialsamb el col·loqui La inclusió social avui: reflexions constructives.Campuzano ha estat l'encarregat d'obrir la jornada assegurant que. Unes paraules que fan referència a la Llei de concertació social en què està treballant el Govern i a l'acord assolit amb patronals i sindicats per millorar la qualitat de serveis i les condicions dels professionals del sector. El conseller també ha posat en valor la fita de celebrar la quarta edició del congrés el qual ha definit com "un espai de reflexió, de coneixement i de ciència al voltant dels drets socials i les polítiques socials".Per la seva banda, Baños ha apuntat que a la UVic-UCC, afegint que des del centre universitari "hem de plantejar-nos com podem contribuir a la inclusió de les persones a través de la formació".Al llarg d'aquest dijous i de la jornada del divendres també s'han programat sessions simultànies per a. Del total depresentades des de diferents universitats, entitats socials i ens locals, 47 han estat les escollides per tenir un espai d'exposició, entre les quals en destaca una de laen què s'elabora un mapa de recerca, innovació i coneixement en serveis socials a Catalunya; O una proposta deper explicar un projecte de cobertura residencial d'acompanyament a 25 persones que no tenen llar.En el marc de la trobada, es lliuraran elsal projecte Oportunitats per a les persones, impuls per al territori, del-guanyador del guardó d'Innovació- i a la proposta Habiba, Dones i Salut Comunitària a l'Alt Empordà, impulsat per l'Equip d'Inclusió i Atenció a la Comunitat delCoincidint amb la participació en el Congrés Inclusió.cat, el conseller de Drets Socials Carles Campuzano també ha visitat elsubicats a Vic, una nova seu que oferirà serveis a persones grans, amb discapacitat, problemes de salut mental, joves, famílies o infància vulnerable.