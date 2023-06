​Centelles, capital de la ratafia

La, que se celebra aquest cap de setmana del, preveu una participació de record i comptarà amb més deproduïdes arreu del país -davant de les 55 que hi van participar l'any passat-, inclosa una de la localitat francesa de. Així doncs, amb el permís de la capital mundial de la ratafia, Santa Coloma de Farners, Centelles serà el bressol d'aquest licor durant dos dies, una beguda popular al municipi i també en altres indrets de Catalunya com Igualada o Besalú, on també celebren les seves respectives mostres., membres de l'organització, destacaven durant la presentació d'enguany que, aquest 2023, la fira serà molt reeixida amb activitats de tota mena per als amants de la ratafia i dels seus ingredients, com ara són les. En aquest sentit, la programació de la 14a edició comptarà ambal voltant d'aquest licor ancestral amb persones expertes de diferents camps. La mostra també inclourà uni la possibilitat que els participants en el concurs de ratafia puguin formar part d'un jurat popular.Per la seva banda, l'alcalde en funcions de Centellesapuntava que la fira és "un bon moment per visitar i conèixer el nostre poble, tot aprofitant una activitat ben arrelada a la vila, i així tastar un producte elaborat de forma artesanal amb ingredients de proximitat i del mateix entorn natural del municipi". Pel regidor de Promoció Econòmica,, enguany "s'ha fet un esforç important per divulgar la fira de la ratafia i hi trobarem novetats com els remeis amb herbes i la presència d'una persona de Tuixén que explicarà tot allò relacionat amb les trementinaires".Unaes concentraran al recinte firal situat al Passeig modernista de Centelles, de les quals deu seran de ratafies de diferents procedències. Al concurs se seleccionaran prèviament lesi finalment un jurat de sis persones triaran les tres primeres i laAl recinte firal i a la Sagrera tindran lloc lesa un preu de cinc euros que dona dret a tastar-ne cinc de diferents i quedar-se de record el gotet del xarrup. A més, en aquesta ocasió el dissabte allargarà la programació amb l'del duet, format per Miquel Cubero i Pau López.Amb un esperiti històric hi seran presents Santi Jàvega, Olga Domingo, Andreu Mas i Cisco Aspa. També es portaran a termeper elaborar ratafia pròpia icom l'oli de cop, el xarop de pinya per pal·liar la tos i esperit de romaní per a contusions i dolors musculars. Totes les activitats teneni no cal portar els ingredients.També es va recordar a la roda de premsa feta aquest dimarts a la sala de plens, a, desapareguda recentment i que any rere any participava en el concurs d'elaboració de ratafies.Igualment, està previst, fora de programa, que es porti a terme uni una activitat prèvia el divendres a càrrec deldel poble.