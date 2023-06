​Restablerta la circulació a l'R3 entre Torelló i Manlleu després de més de 16 hores de tall

Ladesprés de més de 16 hores de tall. Les freqüències s'aniran recuperant progressivament. L'avaria va produir-se a ladimarts al vespre. Un centenar de persones van quedar atrapades a l'interior d'un tren i els Bombers van haver-les d'evacuar . Adif ha indicat que la causa de l'incident va ser una tempesta elèctrica. Durant la interrupció de la circulació s'ha habilitat un servei de transport per carretera. L'avaria s'ha reparat al matí, però unha fet impossible poderfins aquest migdia.Fruit d'aquest succés,, però aquest va aturar-se a la mateixa estació de Torelló, per la qual cosa no va caldre la intervenció dels Bombers per evacuar les persones que viatjaven al seu interior.