Es manté tallada l'R3 a Torelló per una avaria que va deixar atrapats un centenar de viatgers a l'interior d'un tren

Un centenar de passatgers, evacuats

⚠️ Prealerta Ferrocat: @Adif_es informa que per problemes a catenària resta tallada la línia R3 en ambdós sentits entre Torelló i Manlleu — Protecció civil (@emergenciescat) June 6, 2023

L'després d'unaque va tenir lloc dimarts a tres quarts de vuit del vespre i que va provacar que un comboi quedés aturat a tocar de l'estació de Torelló amb un centenar de passatgers atrapats a l'interior . Quatre dotacions dels Bombers van haver d'intervenir per evacuar els viatgers amb seguretat i Renfe els va traslladar a la seva destinació amb autobusos. Com a conseqüència d'aquesta incidència, la companyia va activar unque encara es manté. Fonts de Renfe han indicat queja ha reparat la catenària i que s'està treballant per retirar el tren afectat. A banda,, però aquest va aturar-se a la mateixa estació de Torelló, per la qual cosa no va caldre la intervenció dels Bombers per evacuar les persones que viatjaven al seu interior.Tot i que no s'ha esclarit l'origen de l'avaria, aquesta zona de Catalunya va patir una forta tempesta el vespre d'aquest dimarts. A Vic, la pluja va obligat els Bombers a fer una vintena d'actuacions per inundacions de baixos i carrers Elsvan haver d'evacuar un centenar de passatgers d'un tren de l'R3 entre Torelló i Manlleu pels problemes que estava patint la xarxa ferroviària.va activar la