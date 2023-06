​Els Bombers evacuen un centenar de persones d'un tren avariat entre Manlleu i Torelló

Un altre dia d'afectacions a la infraestructura ferroviària. Aquest dimarts al vespre, quatre dotacions delshan evacuaton aquesta tarda hi ha hagut una intensa tempesta.ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències ferroviàries, després que l'empresa gestora de la infraestructura,, hagi informat que perha calgut tallar la líniaen ambdós sentits en aquest tram.Segons ha informat, la incidència ha tingut lloc a tres quarts de vuit del vespre i s'ha gestionat unper garantir la mobilitat dels usuaris afectats. El tren es troba aturat a uns 500 metres de l'estació de Torelló. Hi ha hagut un altre comboi afectat, però aquest s'ha aturat a la mateixa estació, per la qual cosa no ha calgut la intervenció dels Bombers. Cap a dos quarts de deu de la nit ha acabat l'evacuació de passatgers, que han pogut continuar el trajecte en autobús.