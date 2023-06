​La UVic‑UCC gradua la primera promoció d'estudiants del grau en Medicina

"Sou molt grans"

"Sortiu ben formats, el model docent ha estat encertat"

"Un dia ple de felicitat i orgull"

Els delegats de 6è curs del grau en Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Foto: UVic-UCC

Un projecte visionari

Un somni fet realitat

El doctor Josep Arimany i l'alcaldessa de Vic en funcions, Anna Erra. Foto: UVic-UCC

"Us necessitem en el sistema sanitari català"

Aquest dilluns 5 de juny, un total de-30 noies i 17 nois- van rebre els diplomes en un acte institucional i acadèmic a l'Atlàntida de Vic conduït per la periodista de TV3 Cristina Riba.Unes 800 persones van assistir a la cerimònia de graduació de l'alumnat que iniciava els estudis el, amb una posada en escena especial per a l'ocasió i presidida per la consellera de la Presidència de la Generalitat, el director general de Professionals de la Salut de la Generalitat, el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona , l'alcaldessa de Vic en funcions i presidenta de la Fundació Universitària Balmes , l'alcalde de Manresa en funcions, el rector de la UVic-UCC, el president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut i els degans de la Facultat de Medicina L'aposta de la UVic-UCC per a laes va fer realitat el–i va creixent, ja que el pròxim curs el centre oferirà un grau en Odontologia i el grau propi en Audiologia General- convertint-se així en l'únic centre que imparteix els estudis lluny de l'àrea metropolitana de Barcelona i de les capitals de les demarcacions. Un somni fet realitat gràcies a la col·laboració entre la universitat i les institucions sanitàries així com amb tots els agents territorials, eli la Santa Creu i la Fundació Altaia de Manresa o els centres d'atenció primària i sociosanitaris, entre altres.El parlament inaugural va anar a càrrec del degàdestacant lad'aprenentatge de la institució i l'etapa acadèmica de la primera promoció del centre, marcada per la irrupció de la. El degà descobria que la majoria dels estudiants tenen la intenció de seguir el programa de formació, encara que un petit reducte "més aventures i inconformistes" optaran per. També instava als estudiants a ferde la Facultat de Medicina i del territori.Per la seva banda, el degàaugurava un futur "ple d'èxits" a la promoció i agraïa el suport dels Ajuntaments de Vic i Manresa, de les entitats sanitàries, al personal universitari, als centres assistencials d'Osona i el Bages, al CHV i a la Fundació Altaia i als docents, entre altres. Tot plegat en un discurs ambpels graduats: "Sou molt grans".Els dos primers cursos del grau en Medicina de la UVic-UCC s'imparteixen a–la seu de la Facultat de Medicina a Vic- i el tercer curs –coincidint amb l'inici del cicle clínic- els alumnes es divideixen entre la capital d'Osona i el. És per aquest motiu que els dos–escollits pels mateixos estudiants- són(de la Unitat Docent Territorial de Vic) i(de la capital del Bages)."Sou com els fills grans, us hem consentit una mica però també us heu emportat alguna clatellada" deia el primer, que està segur que els 47 joves surten "ben formats" perquè "el model docent ha estat encertat". Trullàs també creu que elels ha afavorit, ja que els alumnes hanrecorrent centres d'atenció primària al costat de professionals que exerceixen "l'ofici de metge".Un dels moments més esperats de la tarda era elde classe de 6è curs –Aina Bosch, Maria Nadal, Pablo Cornago i Àlex Boada- que van optar per fer un repàs de la seva trajectòria per les diferents unitats territorials docents, un camí carregat d'com l'aterratge a Vic i "la foto a les escales de l'Ajuntament" o passant per les: "Sis anys molt durs amb els millors i els pitjors moments de les nostres vides". Amb tot, els graduats van voler posar de manifest tot el que han treballat per arribar fins aquí donant valor al seu esforç així com una: "Un 40% dels estudiants de Medicina tenen algun tipus de simptomatologia depressiva o prop d'un 20% té alts nivells d'ansietat,".Seguidament, els 47 graduats van rebre els respectius diplomes de la mà de Josep-Eladi Baños –rector de la UVic-UCC-, Elvira Bisbe- vicepresidenta del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i docent de la facultat-, els degans de la Facultat de Medicina i els padrins de la promoció, tancant un cicle recitant davant els assistents elEl president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona,, destacavadeli altres agents del territori per fer realitat la Facultat de Medicina, un projecte "fora de l'àrea metropolitana" amb, destacava. Durant la seva intervenció, Padrós posava en relleu la problemàtica existent a la majoria dels països europeus, laD'altra banda, elogiava el centre universitari per haver "sabut donar resposta" a un dels reptes als quals s'enfronta el col·lectiu: el de formar perfils "que s'adeqüin als paradigmes socials actuals". "Necessitem metges compromesos amb la societat a la qual pertanyem i servim, ben formats i competents, altruistes i generosos, honestos i integres", insistia.El president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), Josep Arimany, felicitava els "companys" de professió per haver aconseguit la fita després de. Aprofitava per fer unadel projecte de la Facultat de Medicina,, set anys durant els quals "vam teixir moltes complicitats" i "vam tenir moltes dificultats". En aquest sentit, el president de la FESS es dirigia aagraint-li la confiança en el projecte:. "Formar metges i metgesses excel·lents" era un dels principis fonamentals, explicava Arimany, que destacava la "metodologia avançada" del centre universitari, així com construir professionals sobre la base de "l'humanisme mèdic".En el seu torn,destacava que al llarg dels anys han treballat per ferexpandint-lo a la Catalunya Central amb l'aliança amb Manresa:. "Amb l'educació i l'estima a la professió sereu bons metges i metges bons", apuntava l'alcaldessa en funcions, recordant als graduats que "s'emporten l'escalf" de la ciutat.Qui tampoc es va perdre la cerimònia de graduació de la primera promoció de metges i metgesses a Vic va ser la consellera de la Presidència de la Generalitat. "Tot el que hem vist avui és fruit de la feina ben feta als darrers anys", explicava tot remarcant que elde la Facultat de Medicinaapuntant que podria serd'altres centres universitaris. La consellera de la Presidència elogiava eli celebrava la iniciativa de Vic i Manresa per oferir i ampliar els estudis sanitaris i agraïa l'esforç als 47 alumnes graduats: "Us necessitem".El rector de la UVic-UCCera l'encarregat del tancament de la cerimònia posant de manifest el "valor especial" de l'acte i recordant als estudiants que el seu pas per a la universitat no acaba aquí: "És més que probable que torneu a la institució per actualitzar coneixements, millorar la formació o cercar un nou horitzó professional". El rector feia tocar de peus a terra als estudiants recordant-los que entreni l'inici de "l'edat adulta":