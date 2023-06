​Absolt l'acusat d'abusar de menors en un centre de culte de Vic per defectes de forma en la instrucció del cas

L'haperl'home jutjat per suposadament haverd'edat d'entre cinc i nou anys en una mesquita dementre els donava classes. La fiscalia i l'acusació particular li demanaven més de 42 anys de presó per abusos i exhibicionisme . La sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN, resol que hi va haver importants defectes processals durant la instrucció del cas, el primer dels quals va ser que la pròrroga de la instrucció es va fer quan ja haviael primer termini.L'obertura del procés va ser el 13 de gener del, però la pròrroga es va acordar el 21 de juliol del mateix any, 8 dies després d'expirar el termini i. A més, fins aleshores no s'havia comunicat l'obertura de la investigació a l'afectat, cosa que va fer que el seu advocat no pogués participar en l'. No va ser fins a l'octubre del 2017, quan ja feiaque s'havia obert la causa, que es va comunicar a l'investigat i se'l va citar a declarar. Per tot això, el tribunal consideratotes les diligències fetes des del 13 de juliol del 2017. Com que l'acusat no havia estat notificat ni interrogat, ha de ser absolt, diuen els magistrats.La fiscalia sosté que, en tres ocasions diferents, l'abril del 2016, l'acusat va buscaramb set nenes i nens d'entre 5 i 9 anys guiat per unaprofitant que s'hi acostaven per resoldre dubtes durant la classe. Segons l'escrit, l'acusat s'asseia els infants a sobre les cames i els premia amb força contra el seu cos; també els feia petons, els abraçava i forçava "tocaments innecessaris" de caràcter sexual per sobre la roba. L'acusat també s'hauria tocat davant els menors. L'acusat va negar durant el judici sentir cap satisfacció sexual quan abraçava els infants, els feia petons o se'ls asseia a la falda i va dir que era la seva manera d'actuar a les classes . L'home, que feia de professor voluntari, va assegurar que els infants i les famílies li tenien afecte i va atribuir les denúncies que van presentar a la "pressió" de la junta de la mesquita, amb qui mantenia discrepàncies, i fins i tot va parlar de "muntatge". L'advocat defensor,, celebra l'absolució perquè s'hai això ha "prevalgut pel davant d'altres consideracions".