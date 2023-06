El cinema sud‑coreà, protagonista de la 20a edició del Festival Nits de Vic

Protagonisme del cinema coreà

Més títols

El passat mes de març, l'Espai ETC acollia la presentació de la, que se celebrarà, a on es van donar a conèixer els quatre primers títols de la selecció de projeccions d'enguany –Sakra, Mutant Ghost Wargirl, Harvest Moon i Convenience Story- així com eld'aquest 2023 –fruit de la col·laboració de l'il·lustradori el dissenyador-.A mesura que avancen les setmanes se'n comencen a conèixer més detalls, com una nova tanda deque formen part de la programació, en la qual eltindrà més presència que mai, o l'del 2023, dibuixat i animat per l'artista vigatana–qui va formar part del jurat del FesNits de l'edició passada- a on apareixen algunes de les icones i personatges cèlebres de la història del festival tot connectant les cultures catalana i oriental.Des del fenomen mundial de Paràsits, el cine de Corea del Sud viu un moment dolç, i enguany, arriba al Festival Nits ambde. Una d'elles és, de la cineasta coreana, un film que arriba a Vic després de ser premiat a diversos festivals internacionals i tancar la Setmana de la Crítica del Festival de Canes 2022. Aquesta pel·lícula de Jung segueix el rastre d'una jove a qui les pressions socials i laborals porten a prendre una decisió extrema i en narra la posterior investigació.La revolució arriba a la 20a edició amb, el primer film de l'actor, una ventura nocturna on tres personatges persegueixen un mateix cotxe ple de diners. L'acció també va implícita a: Yuna és una famosa i arrogant youtuber que, després d'una borratxera, es desperta al maleter d'un cotxe des d'on ha de retransmetre i monetitzar el seu segrest a benefici del raptor. No hi faltarà–amb el protagonista de Paràsits-, la història d'una conductora que transporta tota mena de mercaderies perilloses, incloses persones, amb èxit assegurat, fins que ha de portar un nen que li genera un inesperat mal de cap.El festival rematarà el menú coreà ambde, una combinació única d'adrenalina i acció on un assassí a sou retirat rep l'encàrrec, aparentment senzill, de cuidar una adolescent que l'arrossega pel camí de la violència. I no hi faltarà el filmde, un conte de fades sobre una nena que ha de trobar una figura mitològica sanadora per curar a la seva mare, una història ambientada en una tundra àrtica animada amb stopmotion i amb un clar missatge ecològic.Una de les pel·lícules que entra a la selecció de la programació d'enguany és la japonesa, dirigida peri distribuïda per, una comèdia negra sobre dues adolescents amb pulsions homicides que no troben el seu lloc al món. També de Japó arriba, segona part del musical ple d'humor absurd de(FesNits 2022).Per la seva banda, el cinema hongkonguès torna a les intrigues criminals i l'acció pirotècnica amb, que reflecteix una època –els anys setanta– marcada per la corrupció policial a aquesta excolònia britànica. I directament des de laarriben dues propostes pel públic infantil i familiar., al voltant d'un nen que passa un estiu molt especial amb la seva àvia i el seu oncle, i un dels films d'animació de l'any que arriba a través del: els contes populars xinesos de, una selecció d'adaptacions d'obres mil·lenàries de la tradició i filosofia xineses realitzades amb diferents tècniques d'animació.