La pluja no atura el Pixa't de riure d'Alpens

El riure s'ha apoderat d'aquest cap de setmana amb el, el festival de l'humor del Lluçanès. Malgrat les previsions de pluja, uneshan participat en la segona edició de la mostra cultural omplint carrers i espais del municipi amb públic de totes les edats.El tret inaugural del festival, el divendres, va anar a càrrec de l'humoristaomplint el Casino d'Alpens amb l'espectacle Encerrona. El dissabte va acumular el gruix de les programacions, arrencant la jornada a la plaça Major amb, que van arribar amb moto tot restablint l'ordre públic. La resta d'actuacions del dia es van localitzar a l'antiga fàbrica Sati, a causa de la intensa pluja, amb Dudu Ardalot, Mike Tiger i la companyia de dones músiques i clown Jimena Cavalletti o Consuelo and Socorro Productions. La fi de festa va anar a càrrec del Cabaret Gamberru, on el conjunt d'artistes participants en el festival van improvisar un espectacle amb un objectiu comú: riures de si mateixos. En aquest espai també hi va actuar Marta Reyner amb el número de clown gestual Bernadette.Amb l'objectiu de consolidar el festival com un projecte inclusiu, paritari, transgeneracional i solidari, l'organització valorala segona edició del Pixa't de riure, i asseguren que la intenció és acostar propostes artístiques alaixí com donar valor afegit a la figura del pallasso i mostrar la importància de l'humor al dia a dia.