La UVic-UCC ret homenatge a Mercè Generó

Compromís, treball i resiliència

El vincle entre Osonament i la UVic-UCC

Osonament, un referent de país

La Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic ha estat l'escenari, aquest dijous, de la inauguració de la 28a edició de la Universitat d'Estiu de la, el conjunt de programes formatius que la institució ofereix durant el període estival i que enguany proposa 11 formacions de curta durada així com activitats culturals i formació en idiomes. Durant l'acte es va retre homenatge apel seu lideratge al capdavant de l'entitat i la contribució en la consolidació d'un model d'atenció integral per a les persones amb malalties mentals i addiccions a la comarca.L'esdeveniment va estar presidit pel primer tinent d'alcalde de Vic, el rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, el delegat del rector per a la Formació Contínuai la directora general de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS)Geli va ser l'encarregada de desenvolupar l'encomi a Mercè Generó destacant-ne tant el vessant personal com el professional., apuntava Geli, que en ressaltava el perfil de defensora dels drets de les persones amb trastorns mentals així com també "del patrimoni cultural, paisatgístic, social i de pagès del país".La directora general de la FESS va fer un repàs per la història d'Osonament, des del seu naixement elcom a Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona i fins a l'actualitat, i va posar en valor la feina de l'entitat a voltant de la, ressaltava Marina Geli destacant-ne el vincle de l'entitat amb la Facultat de Medicina, el Centre d'Estudis Sanitaris i Socials, la Càtedra de Salut Mental (CESS) i l'IRIS-CC, a més de projectes com el de Parelles Artístiques: "Osonament és una entitat del coneixement, territorial i de talent igual que la UVic-UCC i l'aliança ha donat i donarà molts fruits tangibles".Per la seva banda, Generó va voler agrair el reconeixement queque fa possible que. Ferma defensora de teixir complicitats amb l'entorn, es va mostrar convençuda que aquest fet és el que ha permès que la comarca tingui una cartera de. Respecte a la UVic-UCC va fer especial referència a les aliances establertes al llarg dels anys i que han permès impulsar projectes de recerca com Peer to peer.