Torna el Festival d'Estiu de Sant Pere de Casserres els dissabtes de juliol

Cinc dissabtes, cinc propostes

Torna, un any més, el Festival d'Estiu de Sant Pere de Casserres , una proposta que combina elamb laposant en valor les. Les actuacions tindran lloc elsamb l'objectiu d'amenitzar els vespres estivals al conjunt arquitectònic programantque donen protagonisme exclusiu a les dones.La presentació del festival ha tingut lloc aquesta setmana a l'espai de la Feixa de les Masies de Roda i ha anat a càrrec de l'alcalde, la consellera delegada de Cultura i Arxiu, el president del Consell Comarcal d'Osona, president de la Fundació Antiga Caixa Manlleu.Arau detallava la programació d'enguany, que iniciarà el dissabte 1 de juliol amb l'actuació de la cantautora del Lluçanèspresentant el seu primer EP Trepa. El dissabte 8 de juliol,portaran al monestir Cants, crits i baralles. El 15 de juliol arribarà un dels plats forts de la mostra d'aquest 2023: l'artistapresentarà La dona que em vesteix. El dissabte 22 de juliol trepitjarà el conjunt arquitectònic la jove cantautora, i el darrer dissabte del mesportaran Ja us he reconegut, un tribut i homenatge a Núria Feliu.