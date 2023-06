Usuaris de l'R3 reclamen un «servei alternatiu vàlid» durant les obres de desdoblament

"La informació que tenim és pèssima i indigne"

D'esquerra a dreta: David Viñolas, Montserrat Usàn i Daniel Pi, aquest matí a Centelles. Foto: Irene Giménez



"No volem ser les víctimes d'una partida de ping-pong"

Malestar entre elspeldel servei ferroviari entre lper l'inici de les obres delde la línia, uns treballs que des de l'associació dei la plataformacelebren "perquè vol dir que a mitjà termini tindrem un servei millor" encara que els preocupa "la planificació per continuar desplaçant-nos durant aquest temps".Tot i queencara no ha comunicat oficialment lesde les actuacions,ja ha tret la licitació d'un contracte per articularuna "bona anticipació" per part de l'operadora tot i que pels usuaris, les propostes que se'n deriven "són insuficients".El concurs que ha formulat Renfe preveu oferir uni un altre desamb parades a Sant Martí de Centelles, el Figaró, la Garriga, les Franqueses i travessant Granollers. Un cop a Parets del Vallès, els usuaris haurien de realitzar unper agafar un, i si aquest ja ha passat, esperar que arribi el següent. D'aquesta manera, els afectats denuncien quei que el plantejament que proposa Renfe. Aquest primer període de talls a l'R3 durarà al voltant de tres mesos i s'estima que s'iniciï a l'agost i s'allarguin fins a la tardor.Des decelebren que comenci el desdoblament, però al mateix temps, es mostren indignats per laque en tenen:explica que, per fer el mateix viatge que fan ara, doblaran el temps de recorregut., també membre de la plataforma de defensa de l'R3 i de la PTP detalla el malestar de les persones que habitualment utilitzen el tren:, explica. La licitació preveu incorporar un bus directe entre Vic i Barcelona, una solució que "ja existeix" -l'ofereix Sagalés amb la línia e12- i que "s'hauria de potenciar".En aquest sentit,que s'incorpori una conneixó directe entre. D'altra banda, també insisteixen en un transport per carretera entre–població de 17.000 habitants-Pi lamenta que laes "passin la pilota": "Elés qui té competències pel que fa al transport terrestre interurbà, mentre que Renfe és qui ha de garantir un servei alternatiu vàlid durant el període d'execució de les obres pel desdoblament", subratllar el portaveu insistint que els diferents agents implicats. A més, demana a Adif que "anunci amb temps" els dies que no podran disposar del servei ferroviari., insisteix tot subratllant que "tenim un problema de mobilitat de país i necessitem una alternativa raonable per fer els desplaçaments".