Sant Julià de Vilatorta acull una nova edició del Keramik

Activitats complementàries

El parc de lesdeacull, aquest dissabte, una nova edició de la mostra de ceràmica. Amb una extensa programació, la fira s'inaugurarà amb una xocolatada popular amb terrissa i oferirà activitats amb elcom a protagonista entre les quals destaquen Mans de fang, Creem un món ceràmic, Trepitja fang i un taller de tasses i bols -quatre propostes pels més menuts de la casa-, el Transfer cermaicogràfic, Massatges amb fang, Joieria amb porcellana russa des de la natura i Torratxes per plantes -pels adults-. Des de les deu del matí i fins a cloure la jornada, els visitants podran passejar pelque comptaràamb artesans i entitats que portaran la seva obra.A partir de les cinc de la tarda es durà a terme una nova edició del, un màster de ceràmica dirigit perpensat per a 20 grups de màxim sis persones -de totes les edats- per aprendre. Aquesta activitat estarà dinamitzada per l'escriptora i periodista. A partir de les set de la tarda,–l'últim terrisser de Sant Julià- oferirà una demostració de fer peces amb el. I per tancar la mostra s'oferirà l'espectacle, un concert multidisciplinari a càrrec del projecteA primera hora del matí es donarà el tret de sortida ali al. A la tarda s'oferirà unai al llarg de tot el cap de setmana tindrà lloc unaal mateix parc de les Set Fonts. A més de la programació, també hi haurà unPer complementar la fira,Hutel Ruger del ceramista, un jove artista que reinterpreta la tradició ceràmica i l'eleva a la categoria. La mostra s'exposarà al Punt d'informació i es podrà visitar a partir de les deu del matí.