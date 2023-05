Junts aposta per «un pacte ampli» a Manlleu

Manlleu 2023 Totes les dades Cens total: 12.854 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 6.304 49,04% Abstencions: 6.550 50,95% Vots nuls: 103 1,63% Vots en blanc: 146 2,35% Partit Vots % Regidors

"No ens plantegem governar en solitari"

La baixa participació

es desinfla passantrepresentants iamb-davant dels 5 aconseguits als anteriors comicis-, acabant així amb vint anys de governs republicans a la capital de Ter. Amb tot, si la formació liderada pervol una governabilitat sòlida pels pròxims quatre anys –la majoria a Manlleu se situa als 11 regidors-, haurà d'obrir-se a lesamb altres grups amb representació al consistori.El 28-M ha dibuixat un ajuntament plural ambentre els quals també hi ha, que se situa com a tercera força amb–el 2019 n'eren 3- i laen quarta posició amb-un menys que a les passades eleccions-. A més, els comicis han obert la Sala de Plens a dues noves formacions:–agrupació de nova creació sota el paraigua del PDeCat- que entra ambi a, que irromp al consistori ambArnau Rovira qualifica "d'històric" el resultat i remarca queper teixit aliances i "tirar endavant grans projectes". També confirma quei que la intenció de Junts per Manlleu és fer. "Les grans transformacions necessiten grans suports", insisteix, tot i apuntar quei que estan "oberts" a dialogar amb tothom.El 2019, ERC s'imposava a Manlleu i Junts aconseguia la segona posició. En aquells comicis liderava la candidatura republicana, qui va haver deper articular un govern pròsper, trobant en Junts unfiable per a desplegar programa. Fruit d'aquell pacte s'ha arribat a grans consensos i les dues formacions en destaquen. Aquest 28-M, gir en el guió: Junts guanya la capital del Ter i la lògica postelectoral faria pensar que es revalidaria la confiança entre ambdues formacions, i de fet, en una entrevista en aquest mitjà al mes de març afirmava que si es produïa l'escenari, els republicans allargarien la mà a la formació liderada per Rovira. Amb tot, no és l'única opció per a Junts, ja que eltambé està ben posicionat per entrar a govern.La tendència generalitzada a la baixa participació en aquestes eleccions municipals no ha passat de llarg tampoc a Manlleu, a on hi havia cridades a les urnes 12.854 persones de les quals van exercir el dret a vot 6.304 –-. Als anteriors comicis, el cens era de 12.985 manlleuencs i manlleuenques dels quals 8.441 van votar –-. En aquest sentit, Arnau Rovira considera que "s'han ajuntat diversos factors" com quea la ciutat o lageneralitzada.