Junts busca soci de govern a Vic

Vic 2023 Totes les dades Cens total: 27.588 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 13.836 50,15% Abstencions: 13.752 49,84% Vots nuls: 312 2,25% Vots en blanc: 371 2,74% Partit Vots % Regidors

ERC s'obre al diàleg i la CUP s'ho mira "des de la banqueta"

Uns resultats que conviden a la reflexió

Lesdeixen un Ajuntament de Vicamb l'entrada de noves formacions -de cinc a set- i obrint pas a unde negociacions i pactes que es preveu llarg i intens.aconseguint el vuitè regidor als minuts finals de l'escrutini a la capital d'Osona –caçant al vol un representant a ERC-, peròel 2019.serà el nou alcalde prenent el relleu a, encara que haurà de sumar per governar.Els números no donen per una aliança de les esquerres.en aquests comicis, perdent 2 i 1 regidors respectivament, deixant sense possibilitats una alternativa política a Vic. Per la seva banda, elde Miquel Ylla es consolida al plenari augmentat presència amb 2 regidors., la formació liderada per Xavier Farrés, entra amb força al consistori amb 2 representants i pot convertir-se en unade l'engranatge, itorna a l'Ajuntament amb Arnau Martí. La gran sorpresa de la nit, l'entrada amb contundència de–amb 2 regidors-, la formació d'extrema dreta liderada per, que torna de nou a la Sala de Plens.Albert Castells necessitaper construir un govern estable pels pròxims quatre anys. Amb 8 regidors, Junts requereix de suports per assolir els 11 representants municipals que conformen laa Vic. Tot fa pensar queseria un bon aliat, i de fet,minuts després dels resultats electorals. Amb tot, es preveu un estira-i-arronsa pel xoc de models i projectes de ciutat.Latampoc és una opció per Junts. El programa que proposen els cupaires resta molt allunyat del de Castells i, de fet,avançava entrada la nit que no apuntalaran "cap majoria convergent" i, amb dos regidors, podria entrar al joc, però durant la campanya s'ha notat certa. Amb tot, si ambdues formacions arriben a grans consensos i sumen amb els 2 regidors del PSC, Vic podria tenir un nou govern tripartit. Sense oblidar a, que el 2015 ja va donar suport a l'alcaldessa Anna Erra per governar aquell mandat.Els comicis han suposat unaarreu del país, i Vic no n'és una excepció. A les eleccions delestaven cridats a les urnes 27.205 vigatans i vigatanes, dels quals va exercir el dret a vot el(18.005 vots). Aquestel cens total a la capital d'Osona era de 27.588 persones assolint una xifra de participacióamb 13.836 votants mobilitzats. Només la meitat dels veïns i veïnes cridades a les urnes s'hi van acostar, afavorint d'aquesta manera les–que van aconseguir mobilitzar simpatitzants- propiciant a una carambola en el repartiment de representants municipals al feu vigatà.Ladels principals partits a l'Ajuntament en aquesta línia eren evidents pocs minuts després de conèixer les dades finals de la nit electoral. Albert Castells es mostrava, Maria Balasch animava a lai Dinarès a l'