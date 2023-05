​Victòria ajustada de Junts a Prats: consulta els resultats del Lluçanès

Prats de Lluçanès 2023 Totes les dades Cens total: 2.047 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 1.420 69,36% Abstencions: 627 30,63% Vots nuls: 26 1,83% Vots en blanc: 35 2,51% Partit Vots % Regidors

, la capital de la nova comarca , continua sent territori de, que aquest 28-M revalida la victòria encara que perdent representació –han passat de 5 a 4 regidors-. La formació des'imposa de nou, peròrecupera posicions i passa de 3 a 4 regidors, ide diferència salvenal municipi -479 per Junts i 469 pels republicans-.és la tercera força guanyant un representant–passa de 2 a 3- aconseguint el suport de 411 electors.s’imposa a(FEM Poble amb Toni Prat), i també aamb Glòria Colom d’alcaldessa –llista única-.assalten el consistori amb la totalitat dels regidors –també única candidatura que concorria als comicis-. A, Marc Sucarrats (Junts) manté l’alcaldia -4 regidors- tot i que ERC entra amb força -3 regidors-.continua sent feu de Junts amb majoria absoluta i 5 regidors. ARamon Padrós encapçalarà el projecte de Junts obtenint la majoria absoluta al consistori. Ael dibuix municipal resta igual que a l’anterior mandat: Independents aconsegueix la victòria amb majoria absoluta i Ester Ordeig n’és l’alcaldessa.