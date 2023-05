Joan Paré (PSC) triomfa a Centelles: consulta els resultats d'Osona

Sant Julià de Vilatorta 2023 Totes les dades Cens total: 2.528 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 1.673 66,17% Abstencions: 855 33,82% Vots nuls: 30 1,79% Vots en blanc: 36 2,19% Partit Vots % Regidors

Centelles 2023 Totes les dades Cens total: 5.967 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.581 60,01% Abstencions: 2.386 39,98% Vots nuls: 37 1,03% Vots en blanc: 56 1,58% Partit Vots % Regidors

I a la resta de la comarca?

Roda de Ter 2023 Totes les dades Cens total: 4.671 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.404 51,46% Abstencions: 2.267 48,53% Vots nuls: 37 1,53% Vots en blanc: 83 3,50% Partit Vots % Regidors

Osona 2023 Totes les dades Cens total: 114.057 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 63.483 55,66% Abstencions: 50.574 44,34% Vots nuls: 1.503 2,37% Vots en blanc: 1.868 2,94% Partit Vots % Regidors

Més enllà de la victòria de Junts a Vic –tot i perdre la majoria absoluta- i a Manlleu –prenent l'alcaldia a ERC-, i de la consolidació del projecte de Marçal Ortuño (ERC) a Torelló , la nit electoral del 28-M deixa sorpreses arreu dels municipis osonencs. Un dels resultats més sonats de la jornada és el de: elnomés es presentava una llista, la d', aconseguint així la majoria absoluta al consistori. Aquesthan aterrat al municipi quatre candidatures i l'ens ha canviat, completament, de color.(Junts) ha entrat amb força amb, els mateixos que AVV, mentre queha obtingutconvertint-se en peça clau per formar un govern sòlid. Als anteriors comicis, a Sant Julià de Vilatorta –tot i només comptar amb una candidatura per escollir- la participació va ser del, mentre que aquest 28-M s'ha quedat als'ha donat l'empat entre, i Compromís ha assolit la xifra dels tres representants. Als passats comicis, Junts aconseguia laamb set regidors mentre que ERC en treia dos, igual que Poble en Marxa. En aquest municipi la participació també ha estat lleugerament inferior a la del 2019 -74,72%- quedant-se al, triomf indiscutible del(Joan Paré) amb(majoria absoluta)seguits dels 4 d'Impuls. El 2019, l'Ajuntament centellenc es pintava de pluralitat amb el PSC guanyant també les eleccions però amb 6 representants municipals seguits pels 3 d'Ara Junts per Centelles, 1 regidor de Junts per Catalunya-Centelles, 1 de FEM Centelles, 1 de Primàries i 1 de la CUP.també fa un gir en el dibuix plenari i(Tona Avança-Ara Pacte Local) irromp de nou a la política municipal guanyant les eleccions amb-4 regidors-, ERC en resta 1 –passa de 3 a 2 regidors- el PSC es queda sense representació al plenari i li cedeix el lloc a Junts que entra amb 1 regidor. La participació ha estat del 56,48% aquest 2023, mentre que en els anteriors comicis es va situar al 69,38%.(Units per Gurb) aconsegueix laa l'Ajuntament de Gurb amb 6 regidors –el 2019 era la segona força amb 4- compartint mandat amb els 5 regidors de Junts per Gurb –als anteriors comicis n'obtenien 5 i guanyaven les eleccions-. A Gurb també ha baixat amb força la participació en les municipals i només ha votat el 66,54% davant del 79,72% de l'electoral del 2019.revalida la vara d'alcaldessa amb. La republicana liderarà el projecte quatre anys més amb la comoditat de continuar desplegant programa i compartint plenari amb Junts, que també manté els 4 regidors. Descens important de la participació en aquest municipi: del 74,78% dels anteriors comicis al 58,73% d'aquestes municipals.guanya Junts per Balenyà (Carles Valls), Pere Medina (Ara Brull) revalida majoria absoluta al–de fet era l'única candidatura-, aaconsegueix la victòria amb 3 representants Joan Montserrat (ERC) però Junts irromp al consistori amb 2 regidors. A, Àlex Montanyà (ERC) consolida projecte i s'imposa de nou al municipi.té nou alcalde: és Miquel Serra (Junts) i entra a l'Ajuntament amb majoria absoluta.(Units per Malla) assoleix la majoria absoluta a Malla –era l'única candidatura que concorria als comicis-. Atambé hi ha majoria i Jordi Vistós n'és l'alcalde (ERC).el PSC perd la majoria absoluta i passa de 6 a 5 regidors. Acanvia radicalment l'escenari polític: SOM Montesquiu-Alternativa Municipalista assoleix la majoria absoluta prenent-li el títol a ERC, mentre que Junts queda fora del consistori per deixar pas al PSC, que entra amb 1 regidor. Per la seva banda, Carles Morera (ERC) revalida la majoria absoluta a–candidatura única-.el 28-M deixa un consistori plural: guanya les eleccions ERC amb 3 regidors i 600 vots, seguit d'Ara Roda també amb 3 regidors i 474 suports, Independents per al Progrés de Roda se situa com a tercera força amb 2 representants municipals i 345 vots, seguit de Junts amb 2 regidors i 314 vots, PSC també amb 2 representants i 310 suports i Rodem irromp amb 1 regidor., Albert Marcé (ERC) revalida la majoria absoluta. Agovernaran en solitari Independents amb Núria Roca d'alcaldessa i ERC a l'oposició. ERC continua liderant l'Ajuntament deamb majoria absoluta –llista única- amb Jordi Fàbrega d'alcalde. La CUP assalta el consistori deassolint la majoria absoluta amb 7 regidors. Junts guanya a. Enric Mayo (ERC) revalida la majoria absoluta aguanya els comicis Junts amb 3 regidors, amb ERC com a segona força -1 regidor- i els independents amb 1 representant municipal. Junts guanya a(Xavier Fernandez) però perd la majoria absoluta. Xevi Rovira (ERC) continuarà al capdavant de l'Ajuntament dequatre anys més a on entra amb força SER Riuprimer amb 3 regidors. A, ERC revalida la majoria absoluta, igual que aon Junts (Albert Prado) continuarà desplegant en solitari el seu projecte. Ael dibuix plenari no varia i Junts torna a guanyar –manté 5 regidors- i ERC és segona força –manté els 2 representants-.Margarida Feliu (ERC) aconsegueix majoria absoluta i compartirà mandat amb Independents Viladrau. Aels independents perden l'alcaldia en favor del PSC –que assoleix la majoria absoluta amb 4 regidors- aixecant a Jaume Orra com a nou batlle. Junts guanya l'alcaldia d'. AJunts manté l’alcaldia guanyant un regidor –de 3 a 4-, i a, el consistori és manté immòbil amb majoria de Junts.manté el lideratge Junts amb Laia Serrat, i ala formació verd esperança assalta el consistori –llista única-. El mateix passa a