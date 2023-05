​Junts perd la majoria absoluta i albira un escenari «complex» a Vic

Vic 2023 Totes les dades Cens total: 27.588 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 13.836 50,15% Abstencions: 13.752 49,84% Vots nuls: 312 2,25% Vots en blanc: 371 2,74% Partit Vots % Regidors

Les primeres reaccions

Un consistori plural

El retorn de Josep Anglada

aconseguida el 2019, peròles eleccions a. I ho fa amb-tres menys que els anteriors comicis-.no ha pogut revalidar els cinc regidors d'aquest mandat i entrarà amb. Qui tampoc surt reforçat d'aquestés la. Malgrat situar-se com a tercerca, els cupaires perden un regidor i aquest mandat l'afrontaran ambPocs minuts després que l'escrutini arribes al 100%confirmava que ja havia parlat amb els principals grups polítics que han entrat a l'Ajuntament i admetia que. "La ciutadania ha volgut un govern de coalició" reflexionava el cap de llista de Junts insistint que. Castells també ha parlat de laen aquestes eleccions municipals –a Vic ha estat delamb 13.836 vots- subratllant que "com a demòcrates ens preocupa".Per la seva banda,, ha volgut fer una lectura dels resultats també en clau de participació: "Tots els partits polítics ens ho hem de plantejar". La republicana destaca que queda, també amb l'entrada de noves formacions, i encara l'escenari postelectoral amb força:. ERC Vic no descarta "res" i vol exercir el paper "de segona força més votada".Lallegeixes els resultats amb preocupació-Som Identitaris (SOMI), formació liderada per Josep Anglada, onté dos regidors- iremarca que parlaran amb la resta de forces amb representació a l'ens. La cupaire s'ha mostrat agraïda a tothom que els ha donat suport –han obtingutque es tradueixen en- però "no són els resultats que ens agradarien". Pel que fa als pactes postelectorals, la formació s'ho miraperquè, diuen, no apuntalaran "cap majoria convergent ni farem de crossa a ningú" i. Pel que fa a la baixa participació d'aquest 28-M, Dinarès creu que els partits han de fer autocrítica.Elha aconseguit–el 2019 en va ser un- i pot ser clau en l'escenari d'aliances., qui entomava el repte de liderar la formació aquest 28-M, sempre s'ha mostrat obert als pactes amb. Per la seva banda,-sota el paraigua del PDeCat-, la nova formació liderada perés una de les vencedores de la nit electoral obtenintpels pròxims quatre anys., ambal capdavant de l'aposta dels comuns,quatre anys després amb la intenció de retornar "la veu d'esquerres i progressista" a l'ens.La nit electoral encara guardava una última sorpresa: el retorn a l'Ajuntament de Vic deamb la formació d'extrema dreta. A les eleccions del 2019, Anglada no es va poder presentar als comicis perquè una sentència de l'el deixava fora, i aquest 28-M