Qui són i què proposen els alcaldables de Vic: les entrevistes als candidats

Albert Castells és l'alcaldable de Junts per Vic

Maria Balasch és la candidata d'ERC Vic

Carla Dinarès encapçala la llista col·lectiva de la CUP Vic

Miquel Ylla lidera la proposta del PSC a Vic

Xavier Farrés és l'alcaldable d'Ara Vic-Pacte Local

Arnau Martí és el candidat de Vic En Comú Podem

Pau Ferran és l'aposta del Partit Popular a Vic

Aquestels vigatans i vigatanes votaran elpels pròxims quatre anys. La ciutat acomiada a Anna Erra , qui ha liderat l'durant vuit anys -els últims quatre amb majoria absoluta- i s'inicia unaescollint un nou representant municipal. Des d'hem fet un seguiment de les últimes setmanes a la capital d'Osona entrevistant adels nouque es presenten als comicis delper conèixer els projectes i les propostes dels diferents partits.El candidat agafa el relleu a Anna Erra al capdavant de la formació. L'actual regidor de Manteniment i Serveis, Medi Ambient i Món Rural al consistori vigatà aposta per continuar desplegant el projecte iniciat per l'alcaldessa i remarca que aquest 28-M està en joc: el que ell mateix representa o un govern liderat per "ERC i CUP i que defensa la integració de la gestió directa de tots els serveis".Aquest 28-M, Balasch es pot convertir en lade la ciutat. Ho encara amb l'objectiu de fer"avançar" a la capital d'Osona i liderant un projecte on les polítiques d'habitatge, la mobilitat, la seguretat i el civisme o el medi ambient en són eixos vertebradors. La urgència del Mercat Municipal o un tercer Centre d'Atenció Primària també són prioritats pels republicans.L'actual regidora cupaire entoma el repte de liderar el projecte de la formació a la capital d'Osona, una candidatura que es defineix comper impulsar un canvi de guió a la política municipal vigatana. Abordar la seguretat des de la comunitat, la promoció pública d'habitatge, l'enfortiment de la cohesió social, la municipalització dels serveis o la mobilitat sostenible són algunes de les línies mestres del projecte cupaire.L'alcaldable socialista, també secretari d'organització a Vic, considera que el PSC arriba al 28-M en bona forma, i ho fa amb un projecte que pivota al voltant del concepte dei amb propostes per donar un tomb a la capital d'Osona. Per a Miquel Ylla és nou el fet de liderar una candidatura política i reivindica la condició de "partit frontissa" de la formació que representa.La política municipal no és una novetat per a Xavier Farrés, qui havia estat regidor a l'Ajuntament de Vic de la mà de Josep Maria Vila d'Abadal (CiU). Aquest 28-M vol irrompre al consistori altra vegada, i per fer-ho, presenta un projecte per: una nova estratègia en mobilitat, la reobertura del Portalet o cinc nous equipaments són algunes de les propostes de la formació.L'alcaldable dels comuns a la capital d'Osona ho té clar: el consistori vigatà ha de retrobar-se. Martí és un vell conegut de la política municipal de Vic: entrava de regidor el 2015 amb Vic per a Tots i encapçalava candidatura el 2019 -els comuns no van obtenir representació al feu vigatà per pocs vots-. Aquest 2023 entoma de nou el repte i ho fa amb un programa que fa bandera de les polítiques socials i amb la intenció d'abordar carpetes com l'habitatge, la seguretat o la mobilitat.Seguretat, ocupacions il·legals d'habitatges, mobilitat o polítiques econòmiques són els eixos principals del programa electoral del PP a la capital d'Osona, un projecte liderat per Pau Ferran que, a pesar de la seva joventut i de no ser vigatà de naixement, es posiciona com a alcalde d'un feu que es resisteix a la formació que representa, a on no obtenen representació des del 2003. Serés l'objectiu dels populars aquest 28-M.