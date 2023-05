La CUP Vic reclama el vot «per viure dignament» a la ciutat i liderar «el canvi» al consistori

La CUP "vol moltes coses"

El col·lectiu

L'Assemblea-Osona i el Ripollès- celebrava aquest dimecres al vespre l'al Sucre de Vic, una trobada que comptava amb la participació de la diputada cupairei del també diputat i membre de la Mesa del Parlament de Catalunya per a la formació,Un míting carregat deper encarar lacamí del 28-M que s'encarregava de presentar–número 4 a la llista col·lectiva del partit a la capital d'Osona- i que començava amb la intervenció de. Li prenia el relleu–número 5 dels cupaires a Vic- recordant que "a les comarques de l'Alt Ter volem poder-hi viure dignament" i desgranava part del projecte que la formació pretén desplegar amb propostes com un servei de transport públic "amb mirada comarcal" o el foment de l'ús de la bicicleta i l'aposta ferma de continuar pacificant la ciutat en termes de mobilitat. Tota una declaració d'intencions dels cupaires, que remarquen que s'oposaran, entre altres projectes,i a la proposta "d'alguns partits" per construir noves infraestructures alLes pinzellades de cultura popular donaven pas a la diputadaque prenia la paraula per reivindicar el vot cupaire a la capital d'Osona:. Per la seva banda,insistia quereclamant que el 28-M "a Vic i arreu del país" són "l'alternativa".Enguany faque la CUP Vic es presentava, per primera vegada, a unes eleccions municipals, i des d'aleshores, el suport popular als cupaires no ha parat de créixer. El mateixaconseguien–sense representació-, eln'obtenienque es transformaven en, elrebiensuports a les urnes –amb també dos representants municipals-, elaconseguien la confiança deciutadans ial consistori, i elarribaven alsvots mantenint la xifra de representació., actual regidora iaquest 2023, s'encarregava de fer la radiografia de la història de la formació a la capital d'Osona, i es comprometia –col·lectivament- a posar a l'de la ciutat la "davant dels interessos privats", la reivindicació feminista i transinclusiva o l'empadronament de totes les persones que hi viuen, entre molts altres reclams., remarcava Vives al mateix temps que explicava els pilars indestriables de la CUP a Vic: garantir el dret a l', revertir la, la connexió dels diferentsi la, abordar la carpeta de seguretat i civisme des de la comunitat o acabar amb, són algunes de les raons de ser dels cupaires a Vic. I sense oblidar condicions indestriables per a la formació com la "lluita per a l'alliberament nacionals dels Països Catalans"., rematava.L'alcaldable cupaire,encetava la recta final de l'acte central de campanya fent valdre totes les persones que l'acompanyen en l'assalt del consistori vigatà i criticava lade la resta de partits que concorreran als comicis.Dinarès insistia que elun projecte que assenta les seves bases en "garantir que tothom tingui un sostre" així com que "la seguretat és viure tranquil i tenir una feina per pagar-se un sostre".reivindicava la cupaire en un acte que es tancava amb els punys alçats i els assistents entonant Els Segadors.