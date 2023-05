«Tornarem a guanyar», el missatge d'Albert Castells al míting de Junts a Vic

FOTOS Municipals 2023: míting final de Junts a Vic Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Previous Next

Entre estelades, aplaudiments i acompanyat d'-entre altres personalitats-, l'alcaldable de Junts per Vic, Albert Castells , començava a acariciar el feu vigatà. El míting final de la formació , celebrat aquest dijous al Sucre, ha aplegat els dirigents "verd esperança" en l'esprint final cap a les urnes. El cronòmetre ha començat el compte enrere iespera revalidar la majoria absoluta que va aconseguir l'actual alcaldessa a les eleccions del 2019.A Vic, elestà en jocinsisteix Anna Erra, qui ha governat la capital d'Osona els darrersteixint una ciutat "admirada i orgullosa dels seus orígens, que posa les persones al centre", tal com remarquen els seus companys de partit. La representant vigatana, que ha pujat a l'escenari entre ovacions, ha exaltat a un auditori ple de gom a gom a fer confiança a Castells:No serà fàcil per l'alcaldable de Junts per Vic superar el llegat que deixa Anna Erra, de qui Rull n'ha destacat la sevai Turull n'ha ressaltat el, fil que ha agafat també Borràs, que no s'ha oblidat de saludar des de la tarima a la ninotaire vigatana va de suplent a la llista de Junts a la capital d'Osona -. El colofó final a l'homenatge de la que serà alcaldessa de la ciutat fins al pròxim diumenge ha anat a càrrec de, quea través d'un missatge enregistrat li ha agraït la lleialtat: "Has estat un referent pels alcaldes i alcaldesses del país". Tampoc s'ha oblidat de Castells a qui ha definit com un perfil "continuador" i recordant-li que "Vic és una ciutat important pel projecte nacional"."Mantenir el model de ciutat" i l'herència d'Anna Erra és el granque entomaaquest 28-M. L'alcaldable presenta un projecte continuista pels pròxims quatre anys que incorpora cares noves i a on la transició energètica, la diversificació de l'economia, el foment de la cultura o la cohesió social en són aguns dels pilars indestriables. El candidat ha posat en valor l'equip que l'acompanya als comicis i està convençut que diumenge sortiran reforçats de les urnes:. Amb tot, alerta d'una possible "suma de partits" per allunyar-los l'alcaldia vigatana. És per això que ha demanat a la ciutadania que vagi a votar, i que ho facin pel projecte de Junts.