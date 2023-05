​Les carreteres del Lluçanès ja llueixen els senyals indicatius de la nova comarca

✅ Instal·lats els senyals per indicar la nova comarca del Lluçanès a les carreteres de la Generalitat



🚗 A la B-431, B-433, C-62 i C-670https://t.co/fJdj85VRUn pic.twitter.com/3FXS1uRIF5 — Territori (@territoricat) May 25, 2023

Laja és visible des de les carreteres que hi accedeixen i que fan frontera amb el. El departament deha instal·lat vuit senyals indicatius de la nova organització territorial a les vies que són competència de la Generalitat. Els senyals venien tapats de fàbrica i aquest dijous s'han descobert. Els indicatius són com tots els que ja hi ha col·locats al llarg de la xarxa viària: amb el fons verd i les lletres amb el nom de la comarca en majúscula de color blanc. Les carreteres on ja es pot veure la nova senyalització són a laEl Parlament va aprovar la creació del Lluçanès el passat 3 de maig, formada pels municipis de-que n'és la capital-,. Per la seva banda,(Berguedà) se n'han quedat fora per decisió expressa dels respectius ajuntaments. La llei preveu que el Consell Comarcal del Lluçanès es constitueixi després de les eleccions municipals del 2027 . Fins llavors, hi haurà un organisme transitori en forma deque serà l'encarregat de la gestió dels interessos de la comarca. En aquest període de transició, els serveis a la ciutadania estaran garantits a través del Consell Comarcal d'origen fins a fer-se efectiu el traspàs.