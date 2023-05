Salvador Illa reclama a Vic «el vot útil per fer polítiques útils»

Salvador Illa i Miquel Ylla, aquest matí a a la seu del partit a Vic. Foto: Adrià Costa Rifà

"Osona és rellevant pel nostre projecte de país"

Crida a les urnes

amb la percepció d'haver fet les coses "ben fetes" i amb la mirada posada al. Aquesta és la sensació que ha transmès, durant l'de la formació a la capital d'Osona, una trobada que ha comptat amb el suport del primer secretari del partit,, que prèviament havia recorregutper acompanyar el cap de llista socialistaper visitar instal·lacions i equipaments al costat de la candidata–també diputada al Parlament-.A les eleccions municipals del, el PSC aconseguiaa l'Ajuntament de Vic, i l'objectiu d'aquest 28 de maig és"convertit tot l'esforç [de la campanya electoral] en alegria i il·lusió" per "intentar canviar les coses" a la ciutat, remarca el Ylla.ha etzibat el candidat socialista en referència a la crònica d'aquest diari sobre el debat de candidats de Vic d'ahir al Casino Pel que fa als, ho té clar: "Si parlem de municipalisme, ens entendrem amb tothom, però si parlem d'independentisme i confrontació amb l'Estat, no ens entendrem gens" deixant clar, a més, que lesseran "la intolerància i la mala fe". L'alcaldable ha desplegat una campanyacarregada de propostes que giren al voltant de dos pilars fonamentals i que defineixen, també, a Miquel Ylla: l'Salvador Illa s'ha mostrat esperançat a-i en especial Vic-,per "la ubicació geogràfica, pel que representa en l'imaginari català, pel potencial acadèmic i universitari del territori i per la prosperitat econòmica". Afirma, també, que la comarca és un termòmetre per calibrar "la situació" del país i espera que es produeixin "acords amplis" així com obtenirD'altra banda, el primer secretari del PSC ha celebrat que la campanya electoral ha estat enfocada, per la majoria dels partits, amb un, centrada en "propostes concretes" i en "com generar prosperitat a les ciutats i els pobles de Catalunya". La intenció dels socialistes aquest 28-M és "transformar la realitat aportant propostes i solucions" i ha criticat altres formacions que, diu,"Catalunya ha d'agafar un nou camí, hem de passar de la queixa a la feina, de la confrontació a la col·laboració, de la divisió a la unitat". Amb aquestes paraules, Salvador Illa ha cridat a les urnes a la ciutadania erigint-se, el PSC, en el "vot útil per fer polítiques útils".