A pesar de la seva joventut, per a, la política no és una esfera desconeguda. El candidat, que es va establir a la capital d'Osona després de la pandèmia, va començar a militar activament al PP els 18 anys formant part de llistes electorals a–ciutat a on residia anteriorment- o a la candidatura popular ala les passades eleccions autonòmiques, i al mateix temps, és l'actual vicesecretari d'organització de les joventuts del partit i elEl cap de llista destaca que no els ha estat difícil configurar una llista a la capital d'Osona encara que "l'estigma" hauria fet pensar tot el contrari. Pel Partit Popular no està sent una campanya electoral senzilla tot i que Ferran assegura que. La condició de Vic com ano preocupa l'alcaldable del PP. "Asfaltar carrers és de dretes o d'esquerres? En unes eleccions municipals aquest és un debat estèril" i apunta que l'objectiu de la formació ésal consistori vigatà.De fet, aquest és un feu que se'ls resisteix i en el qual no tenen representació des del. Aquest 28-M el partit focalitza les esperances en el projecte de Pau Ferran, una proposta que pivota al voltant de la–o la "inseguretat", com remarca el candidat-, les-amb mesures com la creació d'una regidora exclusiva per abordar la problemàtica-, la–apostant per un model alternatiu al que ha començat a desplegar Junts per Vic l'últim mandat-, i les–amb la proposta d'abaixar els impostos-.- A ningú se li escapa que no he nascut a Vic, vaig arribar a la ciutat per una bonica casualitat de la vida, perquè la meva parella és vigatana i un cop passada la pandèmia vam decidir venir a viure a la capital d'Osona. Milito al Partit Popular des dels 18 anys, he format part de llistes electorals a Castelldefels, també de la candidatura al Parlament de Catalunya a les passades eleccions autonòmiques, i soc el vicesecretari d'organització de les joventuts del partit.- No, i en qualsevol cas, visc a Vic des de fa tres anys, estic totalment involucrat en el dia a dia de la ciutat. Els veïns i veïnes, més enllà del fet de si una persona és nascuda a un lloc o en un altre, volen un alcalde que els pugui solucionar els problemes diaris.- Depèn de l'enfocament. Durant molts anys s'ha venut que el Partit Popular té dificultats per conformar candidatures i explicar el seu missatge a Vic, però no hem tingut cap problema en configurar una llista electoral transversal de 21 persones de totes les edats i amb figures claus pel PP a la ciutat com Miquel Vilalta i Emma Salarich.D'altra banda, és veritat que ens hem trobat alguna dificultat durant la present campanya electoral, per exemple, una persona es va acostar a mi en actitud violenta mentre penjàvem cartells , però és un fet aïllat. Les sensacions son bones, fa temps que expliquem el nostre projecte i la ciutadania ens fa costat.- No, només faltaria, qualsevol persona que es consideri demòcrata ha de deixar a la resta de partits polítics fer campanya. I en referència a la qüestió de la carpa que Albert Castells no ens va deixar instal·lar, només diré que em sorprèn que cap partit polític de la ciutat no hagi condemnat els fets així com les accions violentes de persones aïllades.- Vic necessita un canvi de govern, perquè és una anomalia democràtica que un partit polític s'instal·li en una institució durant més de quaranta anys. També necessitem un canvi en les maneres de fer, perquè creiem que és un govern poc transparent. Durant aquest mandat que s'acaba, i al llarg de més de quartana anys, no han estat capaços d'abordar les temàtiques que generen preocupació entre la població.- Quatre anys perduts on la ciutat ha patit un retorcés, i evidentment, no podem obviar que ha estat un mandat complicat per la pandèmia i les conseqüències econòmiques i socials que se'n deriven, però es del consistori no s'ha pres cap mesura per pal·liar-ne els efectes.- La inseguretat, perquè a Vic hi ha persones que tenen por de sortir als carrers en algunes zones i hores concretes. Des d'alguns partits, aquestes afirmacions es consideren alarmistes, però les dades parlen i en l'informe trimestral que expedeix el Ministeri d'Interior veiem que l'evolució dels delictes a Vic ha augmentat. També detectem preocupació pel que fa a les ocupacions il·legals. En aquest sentit, el novembre passat vaig sol·licitar a la regidora que ens facilites el nombre d'ocupacions il·legals d'habitatge a la ciutat, i va ser incapaç de donar-nos una xifra. Durant aquest mandat el govern municipal ha donat l'esquena a aquesta qüestió.La mobilitat també ens preocupa, hem vist com un govern municipal que es fa dir de centre ha pres les mateixes mesures en aquesta matèria que Ada Colau a Barcelona generant un caos circulatori. No podem donar l'esquena a les noves formes de mobilitat però ho hem de fer de forma endreçada i amb sentit comú. La gestió de l'Ajuntament ha estat poc transparent, perquè durant aquest mandat el consistori vigatà ha augmentat l'IBI un 16%, en un moment de pandèmia i de pujada general dels preus, i en els últims pressupostos s'ha augmentat l'impost d'escombraries, i fins i tot, els parquímetres.- Des de l'equip de govern liderat per Anna Erra aquest tema no ha estat una prioritat en tot el mandat, i aquest fet ha acabat convertint Vic en una ciutat insegura. Per pal·liar aquesta degradació, des del PP tenim un pla, unes mesures que es basen en la creació d'una unitat policial d'acció ràpida que atengui de forma urgent temàtiques que generen conflictes com baralles, apunyalaments, robatoris o ocupacions. Necessitem més policia de barris, perquè veiem que a les nits del cap de setmana només hi ha una patrulla de policia local per a tota la ciutat. També pensem que es requereixen un mínim de cinc anys sense antecedents penals per poder obtenir ajudes socials, i entre altres propostes, la millora de la il·luminació en alguns punts concrets.- Tant de bo tingués les dades d'ocupacions il·legals a la ciutat però la regidora no ens les va donar, encara l'estem esperant. La nostra percepció es basa en el que ens traslladen des de les comunitats de veïns, i a Vic, hi ha molts pisos i locals ocupats. El Partit Popular és un ferm defensor de la propietat privada i no podem permetre que una persona vegi expropiada de facto la seva propietat. Les mesures que proposem van lligades amb la seguretat, com la creació d'una regidora antiocupacions, no empadronar un sol ocupa a la ciutat i tampoc donar-los accés a les ajudes socials.- Respecte del Pla Local d'Habitatge em sorprèn que s'hagin esperat fins al final del mandat per aprovar-lo, perquè la problemàtica s'hauria d'haver abordat des del primer dia. Deixant de banda aquest fet, el PP està a favor de l'adquisició per part de l'Ajuntament d'habitatges buits, creiem que es pot negociar amb la Sareb per aconseguir-ne i destinar-los a lloguer social. A Vic també s'ha d'ampliar el sòl destinat a aquest ús, hem de fomentar que les constructores vulguin operar aquí, només aplicant la llei de l'oferta i la demanada avançarem en matèria d'habitatge.- Volem una ciutat on tothom pugui viure de manera pròspera, i la millora política social que existeix que fer-ho possible és la creació de llocs de treball, la ciutat ha de ser un pol d'atracció per a empreses, i per potenciar-ho hem de donar-los, per exemple, beneficis fiscals perquè contractin persones residents a Vic. No podem abandonar les persones que pateixen precarietat, necessiten oportunitats. Si el PP aconsegueix governar i té influència a l'Ajuntament construirem un centre educatiu on s'imparteixi formació professional encarada a potenciar els oficis, un sector al qual li costa trobar personal qualificat.- Totalment. Des del moment en què s'anomena a una meitat de la ciutat Vic 2 és que existeix una desconnexió, i la seguretat i l'habitatge són temàtiques que hi van lligades directament.- D'entrada abordar el tema de la mobilitat, perquè si no podem entrar al centre de la ciutat amb el vehicle, la desconnexió és evident. I en segon lloc, construir més equipaments per tenir més presència en aquests barris.- La ciutat no s'ha pacificat sinó que s'ha incrementat la circulació de vehicles en alguns punts concrets, i en d'altres, s'ha eliminat per complet. Des del PP estem totalment d'acord en avançar en matèria de mobilitat i comprem la idea que la tendència d'utilitzar transport privat s'ha de reduir, però no poden fer-se accions en detriment, per exemple, del comerç. Vic està ple de locals buits i de negocis que han tancat a causa del model que s'ha aplicat. El comerç local i de proximitat és el motor econòmic de la ciutat i s'ha de cuidar més.- Carrils bici sí, però amb sentit. El que no pot ser és el què s'ha vist a la ronda Camprodon, on durant dos anys hi ha hagut quatre carrils bici, no és una via per establir aquesta infraestructura. També hem de tenir en compte el nombre de persones que usen realment la xarxa. En programa portem una proposta innovadora en aquesta línia, la de potenciar les motocicletes elèctriques, un mitjà de transport que ajudaria a reduir les emissions i amb el qual també obtens solucions en referència al problema de l'aparcament.- Des del Partit Popular, i més si el pròxim desembre aconseguim recuperar el govern de l'Estat, el compromís amb el desdoblament de l'R3 és total. En referència a la xarxa d'autobusos urbans veiem que les línies s'han de reforçar pel que fa a les freqüències, els recorreguts i els horaris.- D'entrada volem abaixar tots els impostos, encara que no coneixem l'estat actual dels comptes del consistori perquè aquest és poc transparent. Si obtenim l'alcaldia, una de les primeres mesures serà una auditoria externa dels comptes econòmics per avaluar en quin estat es troba la institució. D'altra banda, el pressupost de l'Ajuntament és de 60 milions d'euros, i ara sabem que hi ha un romanent de 10 milions d'euros, com és possible que s'apugin els impostos a la ciutadania quan es tenen tants diners guardats en un calaix? Al mateix temps hem vist com s'ha fet un ús indiscriminat d'aquests romanents per adquirir un equipament com el Club Patí Vic , una compra que hauria d'haver passat, com a mínim, pels òrgans de control.- La recepta és la proximitat, hem de trepitjar carrer i preguntar als comerços què necessiten i quines dificultats tenen. Com a mesures per fomentar el comerç hem d'abaixar els impostos i donar ajudes a la contractació.- El Mercat Municipal és el més semblant a un hotel del terror. Apostem per un espai modern, ubicat al mateix lloc a on està actualment, i rehabilitant l'edifici, perquè està totalment deixat i degradat. La tendència pel que fa a aquest tipus d'equipament és crear espais d'oci, gastronòmics i culturals dins del mateix mercat. D'entrada hem de buscar nous paradistes que s'hi vulguin establir i la reforma pot ser una bona oportunitat per construir-hi una gran superfície alimentària a la planta baixa, és completament compatible i funciona, en tenim múltiples exemples, hem d'aconseguir un espai atractiu pels visitants i pels comerciants.- Com més et diversifiques més bé et van les coses. El sector tecnològic està a l'alça i Vic és una ciutat plena d'oportunitats per a empreses d'aquest camp. Si volem que altres sectors operin aquí hem de millorar les infraestructures i els hem de donar facilitats, si volem ser pioners en l'establiment d'empreses, en la creació de llocs de treball i en generar riquesa, aquest és el camí.- Apostem pel foment de les energies renovables i perquè els edificis de la ciutat tinguin el màxim nombre de plaques solars instal·lades. Les normatives europees ja diuen que els edificis de nova creació han de complir uns requisits en aquesta línia, però si volem anar més enllà, hem de donar facilitats als propietaris.- Falta un gran pulmó verd, una zona d'esbarjo per a persones i també pels animals de companyia. L'Ajuntament ha adquirit la zona de Genís Antel, un espai ideal per fer-ho possible.- Quan una ciutat és dinàmica com Vic, amb gairebé 50.000 habitants, el porta a porta és incompatible. En aquest sentit, defensem un model de gestió de residus eficient i apostem per la renovació i l'ús de contenidors moderns i intel·ligents.- Vic té un nivell i una riquesa cultural extraordinària, i tampoc hem de fer una esmena a la totalitat de la gestió de l'Ajuntament en aquesta carpeta, perquè des del govern municipal s'ha aconseguit potenciar la cultura. No venim a destruir-ho tot sinó a complementar tot allò que es pugui millorar, i en aquesta línia, detectem que hi ha barris de la ciutat que no se senten importants perquè el nucli cultural sempre es concentra al centre, això ho hem de canviar.- Evidentment. Des del Col·legi d'Advocats fa temps que demanen un Palau de justícia a Vic, ja que actualment s'han de desplaçar a Manresa, una ciutat de gairebé 50.000 habitants necessita aquest equipament. També és imprescindible un tercer CAP i un centre de formació professional.- Tot el que sigui millorar la vida de la ciutadana serà benvingut. I ja que parlem d'escoles bressol, des del PP volem crear un pla per afavorir a la maternitat, perquè hem de revertir la piràmide demogràfica, i per tant, portem en programa un xec bebè per aquelles famílies que ho necessitin.- Als ciutadans els és igual com es gestiona un servei si aquest funciona, i d'acord amb aquesta premissa, s'ha d'estudiar cas per cas quina és la millor opció.- Asfaltar un carrer, és de dretes o d'esquerres? En unes eleccions municipals aquest és un debat estèril. Qualsevol persona que compari projectes i programes electorals a Vic veurà el Partit Popular com una alternativa i una opció de govern clara, ferma i preparada per formar part del consistori.- Entrar amb força a l'Ajuntament de Vic, ser influents i decisius amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a la ciutat.- Estem disposats a pactar amb tothom qui vulgui millorar Vic i solucionar les problemàtiques reals de la ciutat.