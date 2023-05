Vic posa en relleu el patrimoni arquitectònic i musical amb «El so de les cases»

L'espai familiar i El so dels carrers

Combinar elde Vic amb la. Aquesta és l'essència d', una proposta que va arrencar ara fa set anys amb l'objectiu que els visitants puguin descobrir diferents espais de la ciutat a través de la diversitat musical, amb concerts de música clàssica, pop, indie, funk, jazz o folk.Aquestatindrà lloc els diesi comptarà amb un total de-el jardí de la Casa Pratdesaba, el paranimf de la UVic ubicat a l'església de la Santa Creu, la Sala Educadors del Palau Bojons, la Sala dels Armats de la Congregació dels Dolors, el jardí de la Casa Cortada, l'Església de l'Escorial, el claustre del Convent del Carme, el pati gòtic del Museu d'Art Medieval, la Sala Modernista de la Casa Comella, la Torre d'en Franc, el carrer de Gurb i el Pati de l'Os del Seminari- i amb-Sergi Estella, Gemma Humet, Marta Cascales i Grauwi, Henrio, Marina Tuset, River Omelet, Coral Canigó, EMVIC, Aupa Strings, Marc Vernis Trio, Com Sona?, Jordi Domènech, Guillem Roma i Momi Maiga-. A més, enguany neixen, una destinada al públic familiar i l'altra vinculada al projecte Sumem Patrimoni impulsat per l'Ajuntament de Vic.La primera novetat de l'edició d'aquest 2023 és la incorporació d'on, al llarg dels tres dies, s'oferirà un concert per a infants de 0 a 5 anys protagonitzat per la companyia d'espectacles musicals familiars Com sona?, una activitat que s'ubicarà a la Torre d'en Franch.L'altra gran novetat d'enguany és el naixement de la iniciativa, una proposta emmarcada en el projecte Sumem Patrimoni amb l'objectiu de posar en relleu l'de les cases que mantenen l'als carrers de la ciutat. En aquesta ocasió, el compositor osonencoferirà unaamb quatre peces elaborades especialment per aquesta ocasió, al voltant del