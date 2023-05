​Les explotacions de llet, al límit: «Hem de fer malabars i sacrificar animals per no tancar»

"Sacrificar vaques només resol el present, però en dos anys les trobaràs a faltar"

Denúncia a les distribuïdores per un suposat "càrtel"

L'té una petita explotació a Muntanyola i, des que va començar l'any, ja ha hagut deper poder tirar endavant., diu amb resignació mentre explica que tanca els mesos "com pot". De fet, el cens de vaques lleteres a Catalunyades de principis d'any. El motiu és elque li paga la indústria per litre de llet, que ara són uns. Perquè el negoci sigui viable, però, com a mínim n'haurien de ser. El 2022 la indústria els va pagar alguns mesos per sobre de preu, però aquest 2023 ja els han anunciatd'entre un 10 i un 12%.Els ramaders catalans fa anys que es queixen que la indústria els paga un preu molt baix per la llet que produeixen les seves vaques. Pagar per sota de cost posa en dubte la, i n'hi ha que no han pogut més i han acabat tancant. De fet,, i la tendència no sembla aturar-se. Ara per ara en queden unes 380 a tot Catalunya.El 2022, per uns mesos, moltes explotacions van viure una espècie de miratge i el preu que cobraven per litre de llet era una mica més alt del que els costava produir-la. Però amb l'a conseqüència de la, aquest marge s'ha anat reduint. Això sumat als anuncis de les indústries de fa pocs dies de rebaixar entre un 10 i un 12% el que els paguen, torna a situar les petites explotacions en una posició de vulnerabilitat.Albert Nogué és un jove ramader de Muntanyola que gestiona una explotació de 50 vaques. Explica que ara estan venent la llet a 55 cèntims el litre, quan els costos se situen un parell de cèntims per sobre. Per ell, el problema és la forma "piramidal" que té el sector., lamenta. "Si el preu no s'arregla ja, amb la falta de farratges i la sequera, això només farà que empitjorar", afegeix.Elara per ara és una de les poques sortides que tenen molts productors, perquè el preu que paguen la carn és alt. Però això repercuteix en el cens de vaques de llet, que en el que va d'any ja ha baixat un 1,6%, segons dades del sector. Dels animals de recria ha baixat un 4%. Per tant, cada cop hi ha menys vaques a les explotacions i cal tenir en compte que, perquè un animal torni a ser productiu, poden passar dos anys.Vendre's les vaques lleteres per la seva carn, però, només és una solució a curt termini. "T'ho rumies molt, perquè al final et resol un problema per avui, però d'aquí a un any o dos les trobaràs a faltar", diu. "El dilema ara és si compres menjar o sacrifiques vaques", explica. "Perquè després no tens producció, i tornar a omplir la quadra amb animals no és fàcil", afegeix. En el seu cas, aquest 2023 ha hagut de sacrificar un. "Un mes enrere pensava treure'n molts més, però també ha plogut i això ens fa tenir esperances", explica.Per abonar encara més els problemes d'explotacions com la seva cal sumar el fet que l'Estat encara no els ha abonat l'IVA de la llet que venen. "Només ens faltava que el govern espanyol tragués l'IVA al consumidor final de productes com la llet o els ous, perquè ho estem suportant els ramaders", es queixa., assenyala.El passat 3 de maig, d'àmbit estatal, vandavant latres distribuïdors per fixar preus idèntics en la venda del cartó de llet de vaca UHT de marca blanca, com a mínim, durant quatre anys. Es tracta de, cadenes que en el moment de la denúncia ja van negar haver pactat preus. L'abús de poder que denuncien els ramaders no només podria infringir la llei de la competència, sinó també la de la cadena alimentària.En aquesta línia,, critica que la situació repercuteix "directament" en el productor., lamenta. Van veure l'aprovació de la llei de la cadena alimentària com una eina per lluitar contra la posició de poder de les distribuïdores i la indústria, "però no s'està complint". "Per començar, les ofertes de llet com a producte reclam haurien d'estar prohibides, això ens està fent molt mal", lamenta.En aquest context, Peraire assenyala que el sacrifici de vaques és un "contrasentit", precisament perquè falta llet. Però, d'altra banda, com que la carn està ben pagada i hi ha poc farratge per la sequera,, explica.Per sobreviure, Peraire assenyala que el preu que els haurien de pagar per la llet s'hauria de situar, com a mínim, als 60 cèntims. Això, traslladat al lineal, significaria que elhauria de pagar el bric de llet de marca blanca a un preu no per sota d'1,10 o 1,20 euros el litre.