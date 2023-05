​La 28a edició de la Universitat d'Estiu homenatjarà a Mercè Generó

Vic, ciutat universitària

Des d'aquest mes de maig i fins al juliol, laorganitza una nova edició de laal voltant de la qual la institució ofereix activitats per acostar la formació universitària a, i en especial, aque necessitenles seves experteses.Aquestas'inaugurarà oficialment el pròxima la Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic i homenatjarà a. En aquest sentit, el rector de la UVic-UCC,, destacava que l'homenatja "vol reconèixer a la persona però també a l'entitat" i, sobretot, alde Generó, explicava. L'encomi anirà a càrrec de la directora general de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut,Enguany, la Universitat d'Estiu inclou una programaciórelacionades ambcom la salut i el benestar, l'educació i la societat, la comunicació i l'empresa, les ciències, tecnologies i l'enginyeria, i també en el disseny conjuntament ambde Barcelona, així com els cursos intensius d'idiomes tant en format virtual com presencial alsD'entre totes les activitats,, director de l'Escola de Postgrau de la institució, posava èmfasi en la, organitzada conjuntament amb l'Abadia de Montserrat, i que en aquesta ocasió es dedicarà als Patrimonis Literaris del nostre Entorn.La XXVIII Universitat d'Estiu ve acompanyada d'unai organitzades en col·laboració amb les entitats del territori. Entre els actes hi ha diverses exposicions com Mirada horitzontal. Exposició fotogràfica d'Òscar Fernández amb motiu de la commemoració delo la inauguració d'unaal Claustre de la Casa de Convalescència., coordinadora de la plataforma, destacava la incorporació delcom a nous escenaris així com les nombroses col·laboracions amb entitats, institucions i esdeveniments de la ciutat.