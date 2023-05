Miquel Ylla, cap de llista del PSC Vic, es defineix com a un candidat atípic. Foto: Adrià Costa Rifà

El passat novembre, Carme Tena [fins aleshores regidora del PSC a l'Ajuntament de Vic] comunicava en sessió plenària que es donava de baixa del partit pel seu desacord amb elde la formació per a les eleccions municipals del 28 de maig , una posició per la qual ella mateixa s'havia postulat. Un candidat a liderar el projecte socialista a la capital d'Osona que s'erigia en la figura del(1948), secretari d'Organització a la ciutat i que a les eleccions del 2019 ocupava la quarta posició a la llista electoral del partit.L'alcaldable explica que va ser el secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya,, qui li va demanar fer un pas endavant aquest, i considera que la formació arriba a aquests comicis en un bon moment:, explica.Per a Miquel Ylla, la clau perquè la ciutat avanci és, el que anomena. Al voltant d'aquest concepte, segons el cap de llista, pivoten totes les altres àrees a abordar. Des de la seguretat, passant per l'habitatge o, fins i tot, la mobilitat i la sostenibilitat. La cultura és l'altre eix que obsessiona al candidat del PSC a Vic, una matèria en la qual volen incidir de valent. En aquesta entrevista amb, el candidat socialista al consistori vigatà desgrana lesde la formació per a la capital d'Osona i insisteix que "sortim a guanyar". El PSC aspira a sera Vic i el seu alcaldable es mostra obert alssempre que siguin "des del municipalisme d'esquerres i socialista". Amb tot, remarca que- Vaig néixer a Vic, al carrer de les Neus, a escassos metres de la plaça Major, això vol dir que el meu trajecte fins a l'Ajuntament serà molt curt en passes i llarg en anys. Metge cardiòleg de professió, encara faig alguna visita, perquè els professionals de la salut no ens podem jubilar mai. Membre fundador de la Universitat de Vic, director de l'antiga escola d'infermeria i professor de ciències de la salut. La meva passió són els llibres i compto amb una col·lecció de 12.000 exemplars de muntanya i viatges, presideixo l'Associació Cultural del Llibre de Muntanya i organitzo la Fira del llibre de Muntanya de Vic. I ara, des de fa uns mesos, soc l'alcaldable del PSC a la capital d'Osona.- Perquè no he estat mai en política, pel que fa a ser alcaldable i de formar part d'un consistori. Amb tot, sempre he hagut de prendre decisions, tant a la meva professió com a les entitats amb les quals col·laboro, i en definitiva, la política és l'art de prendre decisions. M'agrada remarcar, però, que vull continuar sent un candidat atípic, això significa que no em vull polititzar. El meu mentor i una de les persones que em va demanar que fes un pas endavant, en Salvador Illa, em va dir "Miquel, no deixis de ser mai qui ets", i això és el que intentaré.- Mai havia tingut temps per dedicar-me a un projecte d'aquestes dimensions, i en jubilar-me, vaig pensar que havia de fer un acte de servei, ajudar el partit amb el qual m'identifico, el PSC, i va coincidir amb l'anomenat procés català. Les coses no anaven pel que ja considero el bon camí, i era el moment d'aportar el meu gra de sorra, vaig afiliar-me al partit, i al cap de poc, em van demanar que en fos el secretari d'Organització a Vic. El 2019 vaig formar part de la llista electoral [el PSC va obtenir un regidor al consistori vigatà en aquells comicis] i aquest 2023 en soc el cap de llista.- El que esperona als ciutadans a sortir de casa i anar a dipositar el vot a les urnes és, en primer lloc, el nom del candidat. En aquest sentit, molta gent em coneix per la meva tasca de cariòleg, de professor i com a membre del teixit associatiu de la ciutat. I, en segon lloc, m'aixoplugo en la marca d'un partit respectable. També estem il·lusionats perquè, si comparem la situació política actual amb la del 2019, l'independentisme arriba a aquestes municipals fracturat. Amb tot, hi ha molta desafecció política i apunten al fet que l'abstenció serà alta. Des del PSC estem fent els possibles perquè això no passi, votar és un dret del ciutadà però també un deure.- No ens agrada la política del no, i sovint s'ha seguit aquest camí. Amb tot, segurament s'han fet coses ben fetes i d'altres que no s'han fet tan bé.- Des del PSC apostem pel municipalisme socialista, de centre-esquerra. Tots els indicadors van lligats: sense una casa còmoda tota la resta falla, no hi ha educació, no hi ha seguretat, ni cultura, entre moltes altres mancances.- Sense educació no pot haver-hi seguretat, per tant, hem d'invertir en educació, i també en cultura. En aquesta línia m'agrada parlar del concepte de ciutat educadora, és a dir, que no únicament han d'educar les escoles sinó que, a cada punt de la ciutat, hi ha d'haver un gest que ensenyi. Sense cohesió social no pot haver-hi seguretat.Vic necessita una bona coordinació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, hauríem d'augmentar la plantilla de la policia local. D'altra banda, hem de poder veure els agents als carrers, la proximitat de la Guàrdia Urbana és un tema bàsic. Des de l'Ajuntament s'han de potenciar els guàrdies de barris i els agents cívics, perquè tenen un paper important en termes de seguretat. I sobretot, no hem de treure les coses de context, perquè hi ha partits que porten a l'extrem el discurs que Vic no és una ciutat segura, la presenten com si fos un caos, i no és veritat.- El del PSC serà un acte de servei a la ciutadania i volem treballar per la salut, la seguretat, el benestar, l'educació, la cultura i per les entitats cíviques i socials, aquelles que fomenten l'art de saber viure junts, volem desplegar el municipalisme socialista i això implica ajudar a tots aquests aspectes.- Anem al màxim amb el foment de l'habitatge social. Val a recordar que l'Oficina d'Habitatge és mèrit del Partit Socialista en temps de l'alcalde Vila d'Abadal. El fet que s'aprovi un pla tan important com aquest al final del mandat no és una qualitat democràtica desitjable, però deixant això de banda, estarem al costat dels treballadors, de la població vulnerable i de l'habitatge social.- Sí, volem una ciutat compacta i policèntrica, hem de cohesionar els barris entenent la realitat pròpia de cada lloc i fomentant que tothom se senti ciutadà de Vic.- Treballar amb els barris i amb les associacions de veïns.- La clau és que vehicles i vianants no es molestin, un 40% de la via hauria de ser pels vehicles i un 60% pels vianants. No podem prohibir que els cotxes circulin per la ciutat, i no hem d'oblidar que Vic és capital de comarca, un fet que comporta que hi hagi entrades i sortides en hores puntes, perquè molts llocs de treball estan coberts per persones que no resideixen a la ciutat. Des del govern de l'Estat s'està treballant en la millora de les infraestructures ferroviàries intentant que l'R3 es desdobli i que els trens funcionin bé, per tant, és important fomentar la cultura d'utilitzar aquest mitjà, hem d'aconseguir que funcioni correctament i que la ciutadania s'acostumi a utilitzar el servei. Els aparcaments també han d'estar a on toquen, fomentar els autobusos urbans i que aquests estiguin connectats amb l'estació de tren. Més coses, les direccions dels carrers són bàsiques perquè hi hagi una mobilitat fluida.A la ronda Camprodon s'ha ajustat la circulació de vehicles per deixar pas a les bicicletes, però no en passen gaires. Vic no és una ciutat massa apropiada per aquest mitjà, hi ha masses pujades i no hi ha cultura d'usar-lo. En termes d'urbanisme es parla de la ciutat dels 15 minuts, és a dir, que es pugui recórrer la trama urbana a peu en aquest temps, hem d'apostar-hi, és la proposta real que portem en mobilitat i sostenibilitat.- Som absolutament partidaris de l'anella verda i d'integrar la ciutat amb l'espai verd que l'envolta. No hi ha cap dubte que necessitem més parcs, espais per passejar i connectar la ciutat amb la natura i el medi rural.- El nostre programa electoral parla del futur del Prat d'en Galliners, una zona que s'ha de treballar en aquesta línia per convertir-la en un gran parc d'esbarjo.- Vic necessita desplegar tres línies en matèria cultural. La primera, la idea d'allò públic, és a dir, la cultura i les arts beneficien l'economia urbana i el bé comú, milloren la comunitat i l'espai públic. En segon lloc, la cultura ha de ser democràtica, ha de suggerir igualtat i participació, perquè parteix d'un respecte profund pels drets humans que generen l'ideal igualitari. I en tercer lloc, la idea de la interdependència, que les arrels culturals d'un país i l'art urbà no han de ser oposats, que la cultura i l'art han de traspassar les fronteres, el llenguatge ha de ser cosmopolita. Si concretem accions reals, volem que el MEV sigui un museu obert a tothom, i en especial als vigatans i vigatanes, no només als visitants que venen de fora. La nova Biblioteca Pilarin Bayés és un encert, però hem desvestit la Triadú i el Museu de l'Art de la Pell, un espai al centre de la ciutat que s'hauria d'aprofitar, sobretot pensant en els col·lectius que tenen dificultats per desplaçar-se. Portem en programa un museu de la ciutat de Vic, que expliqui la seva història. Donarem suport al Casino i ens agradaria que esdevingués en ateneu.- Apostem pel comerç de proximitat, i per aquest motiu, ens hem apropat al sector, a Vic Comerç, i ens diuen que els darrers temps s'han perdut milers de visites. En aquest sentit, tots hem sentit la frase "A Vic no s'hi pot anar", perquè la mobilitat és feixuga o no hi ha aparcaments adequats, doncs hem de buscar solucions. D'altra banda, sovint les fires i els mercats donen l'esquena a la ciutat, per tant, hem de trobar la fórmula perquè els visitants s'acostin al centre i també als barris.- El Mercat Municipal és absolutament decadent, i els últims governs l'han deixat morir. Vic necessita aquest espai, i a més, ha d'estar ubicat al centre de la ciutat.- Evidentment, i molt fort. El problema de la Universitat de Vic és la condició de ser un centre privat, no pot rebre subvencions públiques. Com a socialistes estudiarem la manera per poder finançar la institució.- No és el moment, un tercer CAP serà el repte del 2027, és molt més important fer reformes al CAP del Remei i el CAP Nord, a més d'invertir diners a l'Hospital Universitari de Vic.- S'hi hauran d'invertir molts diners i s'haurà d'estudiar quin ús se'n farà. Durant els últims quatre anys he format part de la Taula de l'esport, i no tenim cap dubte que es necessiten més instal·lacions esportives. Al Patí Vic se li ha de donar un bon ús.- S'ha d'estudiar bé quin model pot funcionar en cada cas. Altres partits aposten perquè tot sigui públic i municipal, però des del PSC volem buscar les millors fórmules, i si la gestió privada ofereix un bon servei, no ens hi oposarem, sempre que sigui útil i una solució vàlida.- Sortim a guanyar i esperem fer un bon resultat. En aquest mandat que s'acaba hem comptat amb una regidora a l'Ajuntament, encara que malauradament no ha acabat bé, i volem millorar els resultats, aspirem a governar i a ser partit frontissa. Les condicions del 2023 són més favorables al PSC que no pas les del 2019.- Si és des del municipalisme d'esquerres i socialista, sí. Anem a l'Ajuntament amb la voluntat de sumar i cosir allò que s'ha trencat, perquè el futur de la ciutat ha de ser de tots, volem un consistori plural. Ara bé, si ens parlen de confrontació amb l'Estat i d'independentisme, no ens entendrem.