​Xavier Farrés reivindica Ara Vic com «el vot útil» per aquest 28-M

Pep Sala a l'acte central de campanya de Xavier Farrés i Ara Vic-Pacte Local. Foto: Irene Giménez

és el que proposa aquest, alcaldable d'. Així ho explicava aquest dijous al vespre en la celebració de l'de la formació, un esdeveniment que comptava amb la participació del president del PDeCati del diputat al CongrésPer Farrés, aquestes eleccions són l'oportunitat de començaramb l'objectiu d'iniciar "un canvi real" perquè Vic es converteixi "en una ciutat inclusiva i acollidora donant resposta als reptes que es plantegen".El candidat a l'alcaldia d'Ara Vic-Pacte Local, metge de professió, insisteix que la política "és una prolongació" de la seva feina:. Farrés insisteix que la de convertir-se en el nou batlle vigatà "no és només una il·lusió política sinó també de servei" i es postula com alaquest 28-M per "recuperar Vic".Un acte central de campanya amb intervencions de les primeres persones que configuren la llista electoral d'Ara Vic per explicar els punts forts de la candidatura.desgranaven, entre altres, les propostes pel que fa a la seguretat, la gestió del patrimoni cultural, l'habitatge, l'agilització burocràtica de tràmits i llicències, la mobilitat, la reobertura del Portalet per incentivar el comerç, el foment del transport públic, una solució pel Mercat Municipal o el foment de les energies renovables.Una trobada que Farrés aprofitava per animar als presents a "anar a votar" aquest 28 de maig tenint en compte que, deia, "les eleccions municipals són persones, equips i projectes, deixem-nos estar de les sigles". El cap de llista d'Ara Vic explicava que la formació que representa forma part del projecte nacionalamb l'objectiu de. En aquest sentit, l'alcaldable es feia seu el llegat d'exalcaldes vigatans com-que es trobava entre la primera fila del públic assistent- oPosava el punt final a l'acte el músic, compositor i cantautor vigatàcantant el Boig per tu, aplegant sobre l'escenari tot l'equip d'Ara Vic entonant a l'uníson, també amb la complicitat dels assistents, la lletra de la mítica cançó de