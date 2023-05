​Receptar cultura a pacients amb mobilitat reduïda, l'aposta del CAP de Manlleu per millorar el benestar emocional

Periòdicament, rep les visites de les infermeres del CAP a casa seva per fer-li seguiment, però a partir d'ara, un cop al mes també el visitarà un. En el seu cas li portarà llibres, revistes i pel·lícules d'investigació, fets curiosos, invents o jocs com les caixes impossibles, la seva gran passió.és un projecte deli la biblioteca per. "Es recomana a pacients que no els és fàcil sortir de casa com un hàbit més de vida saludable, de la mateixa manera que des de consulta es recomana fer esport o sortir a passejar", explica la infermera, valora Miquel Collelldemont, un dels primers usuaris a participar en el servei que s'ofereix des del CAP de Manlleu en col·laboració amb la. "No és només l'impediment d'anar a la biblioteca", explica en Miquel, "sinó tot el que suposa per mi estar allà tanta estona". Ell pateix de pressió baixa, de fet això va ser la causa d'una caiguda que li va provocar la lesió a la medul·la. "Per això si em marejo, a casa de seguida em fan aixecar els peus, però fora és més complicat", relata.En Miquel sempre ha estat una persona activa i curiosa i ha viatjat molt., apunta. A l'espera d'una operació de la vista que li facilitarà poder llegir, Collelldemont ara se centra més en elsque li pot oferir la biblioteca, siguin sèries, pel·lícules o documentals de les temàtiques que més li interessen.De fet, el servei és molt "a la carta", explica, directora de la Biblioteca Municipal de Manlleu. "Si agraden les novel·les d'amor, els portem novel·les d'amor, si els agraden els llibres d'art, els fem arribar llibres d'art, però potser també al cap del temps arribarà un moment que ens diran que els sorprenguem i nosaltres farem la tria pensant en aquella persona que ja coneixem", afegeix.El fet d'anar a casa dels pacients que tenen complicat moure's i mantenir una conversa sobre els llibres o documents que els acaben de portar o les recomanacions dels que volen també és una manera de sortir de l'ambient habitual de casa i ajudar a combatre la, explica Núria Silvestre. "El fet d'entrar a les cases de la gent és molt especial perquè accedeixes a la intimitat de les persones. Intentem fer-ho tan discretament com podem, però amb tot l'amor del món", afegeix Silvestre.Aquest projecte va néixer des del CAP de Manlleu per part d'una infermera que ara ja s'ha jubilat., infermera del centre, explica que la idea d'aquesta professional era que de la mateixa manera que es feien arribar lesde les persones amb mobilitat reduïda, la cultura també hi pogués arribar. Rovira explica que. "Segur que serà un benefici per ells tant a nivell cultural com cognitiu, en tot", afegeix.L'només és una part del projecte. L'altra gran pota és la recomanació que els usuaris del CAP de Manlleu reben des de la consulta perquè s'acostin a la biblioteca. Metges i infermeres els ofereix anar a la biblioteca perquè anar a buscar llibres o altres recursos, o també participar en un club de lectura, explica Anna Rovira tot reivindicant el paper que fa l'atenció primària en la línia de. "Vam entendre que la lectura era alguna cosa més que simplement el fet de llegir, si no que t'aporta benestar i es converteix en un recurs de vida saludable", afegeix Núria Silvestre.