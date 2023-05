La CUP Vic presenta el programa de seguretat

Prevenció de situacions problemàtiques i gestió no violenta

Laha presentat la proposta de la formació pel que fa a, en un acte celebrat a la plaça de la Noguera i que ha comptat amb les intervencions de la cap de llista de la CUP Vic, el diputat de la CUP al Parlamenti del número 9 de la candidatura cupaire a la capital d'OsonaLa formació insisteixen en la idea que la seguretat s'ha d'entendre des deli que passa per-lema de campanya - i. La cap de llista posava èmfasi en el fet que la candidatura que representa ha treballat una propostade seguretat "que va més enllà del 28-M" i que la formació la defensarà sigui quin sigui el resultat a les urnes.El diputat cupaireremarcava quei destaca que la formació ha desplegat experiències "positives" en altres ciutats del territori pel que fa a "un nou model" en aquesta matèria. Pellicer apunta queamb l'impuls de nous recursos i noves vies d'actuació i remarcava que, membre de la CUP Vic i del grup de treball en matèria de seguretat explicava que la proposta de la formació ha estat treballada i consensuada amb professionals dela través de sis sessions monogràfiques. Una estratègia que, tal com explica el cupaire, aposta perdes de la prevenció de situacions problemàtiques fins a la gestió "no violenta" d'aquestes. La formació remarca que "tothom ha de tenir uns mínims garantits i afavorir la igualtat d'oportunitats". En aquest sentit, Barnolas apunta que "cal revisar i reforçar" les polítiques que garanteixen els drets bàsics com el padró, l'habitatge, el treball o els serveis socials.D'altra banda, proposen treballar des d'un vessant comunitari amb un model "on la seguretat no estigui només en mans de la policia". En aquest sentit, l'estratègia de la CUP Vic se centra en la, destinant més recursos ali dissenyant unper vincular els joves que fan un ús intensiu i abusiu dels espais a circuits d'inserció i a projectes d'entitats que els ofereixen noves oportunitats ".Els cupaires defensen la. En aquesta línia expliquen que, des de Serveis Socials, s'han de destinar recursos per articular un equip de persones "que doni resposta als diferents tipus de conflictes que no són de criminalitat sinó social".