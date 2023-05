​​ERC Vic proposa una comissaria compartida entre Guàrdia Urbana i Mossos al sud de la ciutat

Laés el tema estrella de la. En aquesta carpeta,aposta per recuperar laamb l'objectiu de coordinar els agents implicats en aquesta matèria -Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i agents cívics- i garantir així "l'ordre i el compliment de les ordenances municipals". D'altra banda, els republicans proposen la construcció d', uni compartit entre la, explica que volen "fer compatible el dret a viure amb seguretat amb el dret a la llibertat" garantint que "la vida de la ciutadania es desenvolupi en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes per mitjà de la mediació". En aquest sentit, la cap de llista remarca que "les polítiques de seguretat republicanes" són l'eina "per fer avançar Vic".