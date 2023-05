​Ferida greu una nena d'11 anys en caure‑li una porteria a sobre a Sant Julià de Vilatorta

Unava resultaraquest dimarts. Segons confirmen fonts policials a l'ACN, el fortque bufava en aquell moment podria ser la causa del. La menor estava jugant amb uns amics quan una de les porteries de la pista va caure-li al cap. Els Mossos van rebre l'avís a dos quarts de vuit del vespre i la menor va ser traslladada amb l'fins a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.Des del consistori confirmen que les porteries de la pista municipal, en el moment dels fets,que les subjecten perquè no caiguin. Recorden que es tracta d'un espai de lliure accés i lamenten que hi ha usuaris que mouen les porteries de lloc i no les tornen a deixar on tocaria. Segons expliquen, des de laperiòdicament es fa una tasca de revisió i es tornen a ancorar.