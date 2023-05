"La voluntat és recosir i recuperar l'espai del centre ampli, el dels exalcaldes Pere Girbau, Jacint Codina, Ramon Montanyà o Josep Maria Vila d'Abadal"

Xavier Farrés, alcaldable d'Ara Vic pel 28-M. Foto: Adrià Costa Rifà

"A Vic hi ha inseguretat, hem de reconèixer honestament que tenim un problema"

Xavier Farrés, cap de llista de la formació de nova creació Ara Vic-Pacte Local. Foto: Adrià Costa Rifà

"S'han d'abocar molts més recursos a les polítiques socials, ha de ser la prioritat"

"Portem en programa la reobertura del Portalet, hem de replantejar-ho perquè també hi guanyi el comerç de la zona del Passeig"

Xavier Farrés, alcaldable d'Ara Vic pel 28-M. Foto: Adrià Costa Rifà

"El POUM està encotillat, pots fer modificacions o plans especials però és restrictiu, un hàndicap important per a la ciutat"

Xavier Farrés, cap de llista de la candidatura de nova formació Ara Vic-Pacte Local. Foto: Adrià Costa Rifà

"El mercat de la plaça Major està perdent quantitat i qualitat, els paradistes no s'hi senten còmodes"

Xavier Farrés (Ara Vic) només contempla l'opció de "guanyar" i liderar el consistori vigatà els pròxims quatre anys. Foto: Adrià Costa Rifà

és el cap de llista d'per a les eleccions municipals del 28 de maig , una candidatura de nova formació que compta amb el suport de Centrem, el PDECat i independents i que s'engloba sota el paraigua d'. Metge de professió, Farrés ja disposa d'experiència en la política municipal: durant el govern de Josep Maria Vila d'Abadal (CiU) va ser, i de fet, el "bon regust" d'aquesta etapa és el que l'ha motivat a entomar el repte de liderar una nova "candidatura municipalista".Pocs dies abans de les eleccions municipals i en plena campanya electoral , Xavier Farrés desgrana elsdel projecte de ciutat de la formació que representa: l'aposta per a-augmentant la plantilla de la Guàrdia Urbana i amb més presència d'agents cívics als carrers-, "repensar" elde la ciutat, una nova estratègia en-amb la proposta de reobertura del Portalet- o el desplegament dea la capital d'Osona com un tercer Centre d'Atenció Primària, un Palau de Justícia o un museu d'art contemporani. La nit del 28-M, Farrés només contempla l'opció dei assegura que, si és l'alcalde de Vic, treballarà "per a tothom, per a tots els barris i tots els col·lectius".- Fa vuit anys vaig formar part del consistori amb l'alcalde Josep Maria Vila d'Abadal, i entenc la política com un acte de servei. En aquell moment vaig treballar àrees com Benestar Social, Salut, Persones i Entitats, vam impulsar el menjador social del Tupí o el Banc dels Aliments, en definitiva, un seguit d'accions que van dotar la ciutat d'equipaments i obres. Reconforta haver-ne participat i em va quedar un bon regust de l'acció política que vam desplegar. Sóc metge de professió, i la política és com una prolongació de la meva feina. Al llarg d'aquests anys no he estat a la política, però he intentat mantenir el vincle amb agents socials i econòmics, formo part del Moviment Demòcrata Català i de País Rural. Per tot això, fa una mica més d'un any em van proposar entomar el repte de liderar una candidatura municipalista, i vaig acceptar.- Convergència i Unió es va esmicolar i en van sortir micropartits que abandonaven el què nosaltres anomenem centre ampli. Quan ens pregunten quin espai polític representem expliquem que som una formació municipalista en la qual hi ha persones independentistes, sobiranistes, nacionalistes i que treballen pel bé del municipi, som independents i no tenim carnet de cap partit. Amb la divisió de l'antiga CiU i l'aparició de nous partits, la voluntat és recosir i recuperar aquest espai del centre ampli, el dels exalcaldes Pere Girbau, Jacint Codina, Ramon Montanyà o Josep Maria Vila d'Abadal.- El final som gent que lluita i estima la ciutat. Cadascú, des del seu municipi, pot tenir incidència als consells comarcals i també a escala nacional. La plataforma que ens engloba a tots és Ara Catalunya, la basa de la qual és un projecte municipalista però amb mirada nacional.- És millorable. Parlant amb persones vinculades a Vic, a tots els àmbits i sectors empresarials, trobem un diagnòstic de ciutat que no està bé, hi ha molts aspectes a millorar. Vic és una ciutat preciosa i el seu embolcall és bonic, però quan rasques hi ha moltes coses que no van bé. Fins ara s'ha fet una gestió per superar el dia a dia, falta projecció i projecte, hi ha hagut un retrocés en tots els àmbits, hem perdut lideratge a la comarca, a la Catalunya Central i al país.- Seguretat, convivència i civisme, hem de ser valents pel que fa a l'urbanisme, mercats i comerç, cultura, salut, benestar social i mobilitat. La proposta de govern ha de ser de mirada llarga i tenint en compte que la ciutat creixerà en poc temps.- La seguretat i la convivència és un tema real que preocupa als vigatans i vigatanes i s'ha d'abordar, hi ha inseguretat i és preocupant, hem de reconèixer honestament que tenim un problema, ho hem d'endreçar i no podem fer veure que no està passant. Ara Vic proposa més ordre, augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana, perquè és insuficient i no arriba a tot arreu. Hem d'estar al costat de les forces de seguretat i dotar la ciutat de més agents cívics i mediadors, empènyer les polítiques de prevenció per cohesionar la societat. No veiem suficients patrulles de proximitat als barris, i tan sols ser-hi ja dona més tranquil·litat a la ciutadania. Vic necessita dues comissaries reals, és a dir, l'equipament del Remei ha de funcionar a ple rendiment, ara li falta contingut, i evidentment, més polítiques socials encaminades a millorar la qualitat de vida dels col·lectius en situació d'exclusió social.- Aquesta és una proposta que fa temps que la ciutat necessita, és un clam real del Col·legi d'Advocats. Potser no tot depèn de l'Ajuntament, però si el seu alcalde empeny al departament competent, segur que s'aconsegueixen coses.- L'habitatge és un problema, i a diferents nivells. A Vic hi ha col·lectius que pateixen directament aquesta mancança com poden ser els joves, la gent gran o aquelles persones que perden la feina. En aquest sentit, hem de pensar com busquem habitatge assequible per aquests ciutadans, volem potenciar l'habitatge social i de protecció oficial, hi ha espai i se'n poden fer més. També hem d'afavorir que els propietaris de pisos tinguin la seguretat suficient per oferir-los per a llogar a través de l'Oficina Local d'Habitatge. Tot això ja s'està fent però és insuficient i no s'adequa a la realitat del municipi.- En aquest sentit, un ajuntament hi pot actuar parcialment perquè és una problemàtica vinculada a lleis supramunicipals, però hem d'apostar per fer-hi front comú des del consistori, potenciant la seguretat i la prevenció, també tenint més control del nombre de persones que viuen en un pis. I quan es produeixi una ocupació, hem de ser al costat de la gent, aplicar la llei i actuar amb els cossos de seguretat, tallar-ho ràpid.- Continua havent-hi massa pobresa, les entitats socials no donen l'abast, i és rellevant el fet que estan caient en aquesta situació ciutadans que els falla la feina i d'aquí se'n deriven dificultats per mantenir l'habitatge, per pagar els subministraments o per adquirir aliments. Des de l'Ajuntament hem d'ajudar molt més a les entitats socials, i amb això també val a dir que no apostem per la cronificació dels ajuts, també hi ha d'haver corresponsabilització ciutadana. En els pressupostos municipals una de les partides que s'han de revisar i potenciar són les de polítiques encaminades a les persones.- Són les partides més importants, aquelles que es destinen a les necessitats bàsiques de les persones, i s'han d'augmentar, hem d'abocar-hi molts més recursos, ha de ser la prioritat, des d'Ara Vic ho tenim claríssim.- La mobilitat és un dels grans problemes de la ciutat, estem d'acord que cal reduir el nombre de cotxes a dins de nucli urbà però hem de trobar l'equilibri. Entre la prohibició en excés i la lliure circulació hi ha un pas intermedi, és el que proposem nosaltres, a banda de millorar la senyalització.Per exemple, algú que no conegui Vic i entri pel sud de la ciutat es fa un embolic per arribar al centre, i en aquest sentit, portem en programa la reobertura del Portalet, hem de replantejar-ho perquè també hi guanyi el comerç de la zona del Passeig, hem d'afavorir que s'hi pugui arribar. El tema de la ronda Camprodon també s'ha de parlar, perquè han fet un embolic innecessari, primer s'hauria d'haver actuat en el Pla parcial del Puig dels Jueus per fer una circumval·lació i descongestionar el trànsit. L'accessibilitat i l'aposta per fer més aparcaments perifèrics, públics i vigilats a la ciutat també és un punt important del programa d'Ara Vic.- Amb l'R3 hem d'empènyer, s'ha avançat, però hem d'aconseguir millores en poc temps. El transport públic municipal s'ha de replantejar: les rutes i les freqüències de pas són competències directes de l'Ajuntament, i una de les denúncies de la ciutadania és, per exemple, que als barris perifèrics no tenen facilitats d'accés al servei. També hem de fer més comarca i potenciar que els autobusos arribin als municipis veïns, hem d'ampliar la xarxa.- En urbanisme hi ha una normativa que no posa fàcil construir a Vic, a banda que la lentitud amb els permisos és un altre aspecte que s'ha d'agilitzar perquè s'han perdut promocions i negocis per aquestes traves. Des del consistori s'ha de prendre el lideratge en aquesta qüestió, i hem de ser més flexibles a l'hora de valorar els projectes que es presenten. El POUM està encotillat, pots fer modificacions o plans especials però és restrictiu, un hàndicap important per a la ciutat.- El potencial cultural de Vic és espectacular, i tot i que es fan coses, s'ha d'ajudar més. Per exemple, el projecte que desplega el Museu d'Art Medieval continua sent un repte per la ciutat, una assignatura pendent, hem de promocionar-ho més.Un altre tema crucial, a més de ser una reivindicació que ve de lluny, és la creació d'un museu d'art contemporani. Els artistes també demanen un espai d'exposició permanent per mostrar les seves obres. La Biblioteca Pilarin Bayés és un equipament espectacular, però els veïns del centre no hi arriben i ens demanen recuperar una biblioteca a la zona.- La societat ha canviat i s'ha d'adequar a la realitat actual. A través de l'educació hem d'aconseguir la integració de les noves cultures, ha de ser una eina de cohesió social. D'altra banda, hem de començar a fomentar l'ensenyament dels oficis, l'Ajuntament ha de treballar en aquest camí. També hem de potenciar la formació d'aquelles persones que, pels motius que siguin, abandonen els estudis. La Universitat també és cabdal i s'ha d'acompanyar més.- La ciutat creixerà en poc temps i necessitem aquest nou equipament.- La zona del Sucre podria ser un bon lloc, i de fet, en aquesta zona és a on també pensem que podria ubicar-s'hi un tercer Centre d'Atenció Primària.- La medicina és una situació complicada quant a país, falten metges i metgesses, i els que acaben la carrera i l'especialitat tenen feina a tot arreu, poden triar a on volen anar. La tendència és que, tot i haver-se format a Vic, si no són persones residents a la comarca, el que busquen és acostar-se a casa o zones a on les condicions laborals i salaris són millors. Retenir aquest talent és difícil, hem de potenciar que les condicions per treballar a la ciutat en l'àmbit de la salut siguin més atractives.- El comerç de proximitat està en hores baixes, alguns establiments històrics han tancat i d'altres estan aguantant però no tenen relleu generacional, mentre que els que intenten obrir nous locals duren poc temps. Els polígons estan absorbint el comerç, però si no posem facilitats als ciutadans dels pobles veïns per arribar a Vic, se'n va als afores...El mercat de la plaça Major està perdent quantitat i qualitat, els paradistes no s'hi senten còmodes. Igual passa al mercat dels diumenges al Remei.- Forma part d'aquest teixit de comerç local i de proximitat i és increïble que no s'hi hagi donat resposta. Amb consens entre Ajuntament, paradistes i els tècnics hem d'arribar a bones solucions, s'hi ha de donar sortida, només fa falta voluntat política.- El medi ambient és un tema important, igual que l'impuls a les energies renovables. En aquest sentit, hem de facilitar a particulars i empreses la instal·lació de plaques fotovoltaiques i fomentar les comunitats energètiques. A Vic també falten zones verdes, un gran pulmó verd, ens hem de posar les piles amb la gestió dels residus i la recollida selectiva o explorar els projectes de biogàs - Un nou Palau de Justícia, l'escola bressol, un tercer Centre d'Atenció Primària, una biblioteca al centre de Vic i nous equipaments esportius públics perquè el Club Patí Vic quedarà petit i no podrà donar resposta a tota la demanda. Finalment, ens falta una residència pública per a la gent gran.- Guanyar i governar pel bé de la ciutat i de la seva gent. Vic necessita un canvi de manera de fer, més proximitat, Xavier Farrés escoltarà i treballarà per a tothom, per a tots els barris i per a tots els col·lectius.