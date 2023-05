​Què diuen els programes electorals per a les municipals de Vic?

Programa de Junts per Vic

En plena campanya electoral camí del 28-M , les formacions que concorreran els comicis per controlar el consistori vigatà presenten els seus. Amb les seves propostes, els candidats a l'alcaldia busquen guanyar-se lapels pròxims quatre anys en unes eleccions municipals més obertes que mai. Repassem a continuació els programes dels partits que es presenten a Vic., l'alcaldable de Junts per Vic pel 28-M, presenta un programa electoral ambper a la capital d'Osona. La transformació del sector de lesper impulsar aquesta zona de la ciutat, crear i projectar unaper potenciar el turisme internacional, la projecció d'un, la creació d'unai les activitats fraudulents o l'aposta per lasón algunes de les propostes de Junts per Vic.

Programa electoral Junts by naciodigital on Scribd

​Programa electoral d'ERC Vic

, candidata d'ERC Vic pel 28-M, presenta un programa electoral ambper a la capital d'Osona, entre les quals en destaquen l'aplicació del, la recuperació de la, la millora dels, un tercer Centre d'Atenció Primària o l'

Programa ERC by naciodigital on Scribd

Programa electoral de la CUP Vic

Programa electoral del PSC Vic

La candidatura cupaire a Vic, encapçalada per, encara no ha presentat la totalitat del programa electoral de la formació (ho farà aquest divendres). Algunes de les propostes principals dels anticapitalistes serà la, l'enfortiment de la, ladels serveis bàsics o el foment de laa la ciutat, entre altres.La candidatura dels socialistes a la capital d'Osona, liderada per, presenta un programa electoral format peramb propostes com incentivar ela tota la ciutat, el suport actiu a la, el desenvolupament delamb polítiques més actives de prevenció del delicte o el foment d'unai ambiental.

Programa electoral PSC by naciodigital on Scribd

Programa electoral de Vic En Comú Podem

Arnau Martí , alcaldable dels comuns a l'Ajuntament de Vic, projecta per la ciutatamb les polítiques socials com a pal del paller de la candidatura. Un programa electoral que contempla, entre altres, la regulació delsa la ciutat, noves, el foment de lai del transport públic, la creació de lao l'ampliació de la plantilla d'agents cívics a la ciutat.

Programa electoral En Comú Podem by naciodigital on Scribd

Programa electoral d'Ara Vic-Pacte Local

, cap de llista de la formació, presenta un programa electoral que recull propostes pels diferents àmbits, entre les quals destaquen l'de la plantilla de la Guàrdia Urbana, l'del parc d'habitatge de lloguer social i de protecció oficial, ladels mercats de la ciutat, laal Portalet o l'aixecament d'un nou

Programa electoral Ara Vic by naciodigital on Scribd

Programa electoral del PP de Vic

lidera la candidatura popular per obtenir representació al consistori vigatà. L'alcaldable defensa un programa electoral dividit enentre els quals proposen set punts per abordar la carpeta de, mesures pel que fa a les, la reorganització de laa la ciutat, l'aposta per lao la implementació d'un

Programa electoral PP by naciodigital on Scribd