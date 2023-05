Territori Oliba se suma a «l'any de les bèsties» del MEV

Un extens programa d'activitats

Arriba la segona edició de, el cicle d'que apropen al públic la figura del bisbe i abat Oliba, un dels personatges històrics cabdals a la Catalunya medieval organitzat per Cases d'Oliba –proposta cultural delper tal de posar en valor el patrimoni- i Camí Oliba –iniciativa de l'associació rutes del Romànic que promou els valors artístics i culturals del romànic a-.En aquesta ocasió, l'eix temàtic coincidirà amb l'exposició temporalamb l'objectiu de dinamitzar els espais patrimonials d'origen medieval del territori amb visites guiades per conèixer la fauna i els éssers mitològics de la zona així com caminades, concerts o tallers per a tots els públics.La Catedral de Vic se suma a l'experiència i mostrarà elrepresentat en diferents dependències; elexplicarà ladels centaures, els dracs, les sirenes o els lleons que es poden veure a les seves parets; lafarà unarepresentats a diferents punts de la basílica; i als'oferiranper desxifrar les bèsties del claustre romànic de l'edifici.Territori Oliba també proposa una programació d'activitats àmplia i que pivota al voltant d'altres grans temàtiques. Per exemple, el Camí Oliba aposta perper dos dels seus trams: la primera anirài la segonaPer la seva banda, la Seu de Manresa acollirà, durant el juliol, una nova edició de les visites vespertines. O el Monestir de l'Estany, que tornarà a oferir les visites per conèixer lessota la llum d'una espelma.Alpreveu dues activitats musicals: els concerts d'òpera La mort és vida al setembre i l'actuació amb The rest silenci el novembre. A la Catedral de Vic s'oferirà un–la lletra majúscula inicial del primer molt d'un text- i una visita al restaurat claustre gòtic conjuntament amb Catalonia Sacra Al Ripollès, elprograma un concert musical a benefici de Càritas i el Monestir de Santa Maria de Ripoll hi proposa una visita per conèixer eli les lluites de poder.